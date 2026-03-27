Recientemente, Sony anunció un nuevo aumento en el precio de la PlayStation 5 a nivel global, esto ante el encarecimiento de los chips de memoria, en lo que representa su segunda subida en menos de un año.

Según revela Reuters, los nuevos precios de la PS5 entrarán en vigor el 2 de abril de 2026, con incrementos de hasta 100 dólares en Estados Unidos, es decir de mil 812 pesos aproximadamente.

PlayStation 5 tendrá aumento en precios desde abril por costos de memoria

Tal y como se reveló, Sony ha confirmado un segundo aumento en los precios de su consola PlayStation 5, pues a su vez, los precios de los chips con las que se construyen han subido.

Hasta el momento, estos son los precios que estaría manejando Sony tras el aumento a la PS5:

PS5 versión estándar - precio anterior 549.99 dólares (9 mil 967.41 pesos); nuevo costo 649.99 dólares (11 mil 779.70 pesos)

(9 mil 967.41 pesos); nuevo costo (11 mil 779.70 pesos) PS5 edición digital - precio anterior 499.99 dólares (9 mil 061.27 pesos); subirá a 599.99 dólares (10 mil 873.56 pesos)

(9 mil 061.27 pesos); subirá a (10 mil 873.56 pesos) PS5 Pro - antes 749.99 dólares (13 mil 591.99 pesos); nuevo costo 899.99 dólares (16 mil 310.43 pesos)

Sony anuncia aumento de precios en la PS5 (@PlayStation_jp / X)

Es decir que aproximadamente, el aumento de la PlayStation 5 es de entre 100 (mil 812.29 pesos) y 150 dólares (mil 902.90 pesos) respecto a su precio actual.

De acuerdo a los reportes de Reuters, el aumento que ha anunciado Sony a la PS5, responde a la demanda actual global de chips de memoria, ante el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.

Esta alta demanda ha provocado una reducción en la disponibilidad de componentes para dispositivos de consumo y de acuerdo con analistas, han advertido que este incremento podría afectar el crecimiento del mercado de videojuegos.

Esto debido a que se encarece el acceso a la actual generación de consolas, que ya de por sí, ya ha registrado caídas importantes en ventas en los últimos años.