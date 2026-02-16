La crisis actual de componentes tecnológicos comienza a pegar a la industria de los videojuegos, específicamente a PlayStation y Nintendo Switch, quienes se preparan a hacer ajustes.

Ante la escasez de chips y memoria RAM, PlayStation y Nintendo Switch ya están pensando retrasar su nueva consola por un lado, y hacer un ajuste de precio por el otro.

PS5 (Taylor R / )

PlayStation y Nintendo Switch tendrán que ajustar de cara a los próximos años

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, PlayStation y Nintendo Switch están sufriendo por la escasez de componentes debido a la demanda que está provocando el desarrollo y uso de inteligencia artificial.

Debido a esto, PlayStation y Nintendo Switch no tienen el suficiente material con el cual trabajar, tanto en esta como en la próxima generación de consolas, lo cual sería un problema en el futuro inmediato.

PlayStation ha pensado en retrasar el lanzamiento del potencial PS6, el cual supuestamente estaba planeado para salir en 2027; pero ahora podría llegar hasta 2028 o 2029.

Mientras que el Nintendo Switch 2 podría subir de precio en este mismo 2026, a un año de su lanzamiento, debido a que Nintendo se está quedando sin piezas para armar la consola.

Y las que hay en existencia son más caras que cuando se desarrolló la plataforma, de ahí que se esté pensando en un ajuste.

Nintendo Switch 2 (Nintendo)

PlayStation y Nintendo Switch romperían su ciclo de lanzamientos por falta de chips

Este cambio en los planes de PlayStation y Nintendo Switch no estaba contemplado en ninguna de las empresas, y significa un cambio de planes en su ciclo de lanzamientos y oferta.

PlayStation tiene la tradición de lanzar una consola cada 6 o 7 años; si es cierto que se retrasa el PS6, dicho ciclo se romperá, por lo que habrá que hacer ajustes dentro de la desarrolladora.

Aunque los jugadores lo ven como algo positivo, pues consideran que apenas se comienza a explotar el potencial de PS5.

Caso contrario al de Nintendo Switch 2, pues una de las ventajas de la anterior consola fue su disponibilidad y precio; si Nintendo aumenta el costo de la consola, esto podría mermar las ventas potenciales de la misma.

Aunque tienen la ventaja de que es una plataforma de lanzamiento reciente, y aún tiene un lapso de vida alto antes de tener otra consola de Nintendo.