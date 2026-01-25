Nintendo y Universal estrenaron un nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película, el cual nos da muchas pistas de la película, incluida la aparición de Yoshi y el escenario de México.

Lo interesante es que el escenario de México de Super Mario Galaxy: La Película, no aparece en los juegos originales de Wii, sino hasta Odyssey, el cual es de Nintendo Switch.

¿Cómo es el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película?

Precisamente, el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película inicia con el escenario de México, donde los hermanos Mario llegan a una zona desértica llena de calaveritas, quienes les pidieron ayuda.

Las calaveritas les indican que hay un monstruo en una tubería, dentro de una pirámide, que combina elementos de Egipto y México; cuál es su sorpresa al ver que dentro se encuentra el amigable Yoshi.

Así el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película deja ver varios guiños a los juegos de Nintendo, como la aparición de Birdo, el T-Rex de Odyssey, y los bebés Mario y Luigi.

Lo curioso de esta ocasión es que no se ve a Bowser, Bowser Jr. o Rosalina, quienes protagonizaron el primer avance de la película, dejando un poco en el aire cómo será la historia en general.

Super Mario Galaxy: La Película (Nintendo)

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy: La Película?

Otra cosa que reveló el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película, además del escenario de México y a Yoshi, es la fecha de estreno del filme para el 1 de abril de 2026.

Se sabía que Super Mario Galaxy: La Película se estrenaría en abril, aunque no había detalles del día exacto. Al parecer Universal quiere repetir lo sucedido con la primera entrega, que se estrenó en las mismas fechas.

Además de que se aprovecharán las vacaciones de Semana Santa, lo cual puede potenciar la taquilla, dado que gran parte de las familias en varias partes del mundo tendrán días de descanso.

Así que técnicamente faltan dos meses para el estreno de la película, que es una de las más esperadas de este 2026.