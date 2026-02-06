Nadie lo esperaba; pero Nintendo sorprendió con un nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película; si bien dura menos de un minuto, es suficiente para emocionar a los fans de la franquicia.

Ya que este tráiler de Super Mario Galaxy: La Película tiene nuevas escenas, las cuales están llenas de referencias de los juegos de Nintendo.

¿Cómo es el nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película?

El nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película nos presenta un collage de diversas secuencias del filme, algunas ya vistas; pero otras inéditas.

Level up. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/74fkKVuVZF — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) February 6, 2026

Destacan principalmente los momentos que involucran a Yoshi, quien hará su presentación en Super Mario Galaxy: La Película.

Además de otros donde se ve a Bowser Jr. usando sus nuevas habilidades, así como un poco de la aventura de Peach y Toad en un mundo lleno de enemigos de los juegos.

Sin olvidar un nuevo vistazo a Rosalina, de la cual aún no se sabe su rol en el filme, más allá de derrotar a un robot enemigo.

Dando a entender que al parecer cada uno de los protagonistas tomará caminos separados para resolver el problema general de la trama, el cual no se ha revelado hasta el momento.

Fans enloquecen con las referencias del tráiler de Super Mario Galaxy: La Película

Algo que están amando los fans de Nintendo, son las múltiples referencias del nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película.

En pocos segundos, los fans de Nintendo encontraron varios guiños a juegos, productos y personajes en el tráiler de Super Mario Galaxy: La Película.

Llenando las redes sociales con sus descubrimientos, mencionando cosas como la “N” del Nintendo 64, el Fury Bowser Jr., los Hammer Bros, Super Mario Maker y demás.

Así como en la primera entrega, esta nueva película hará uso de toda la mitología de Super Mario Bros. para construir su mundo, siendo un festín de fan service para el público.

Super Mario Galaxy: La Película se estrenará en México el 1 de abril de 2026.

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película (Especial)