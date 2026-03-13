La Real Academia Española celebró el Día De Super Mario, el cual fue el pasado 10 de marzo, aniversario del estreno del videojuego Super Mario Bros. en 1985; sin embargo corrigió el término y desató un debate en redes sociales.

Y es que en su publicación en X, la RAE celebró el Día de Super Mario al ilustrarlo con una norma ortográfica: los prefijos se unen sin guion en nombres propios nuevos como “Supermario”, desatando todo un debate entre fans y usuarios.

Fans de Mario Bros. “corrigen” a la RAE por el prefijo de Supermario

Después de que la RAE celebrara el Día de Super Mario haciendo una observación ortográfica sobre el prefijo “Super”, asegurando que la manera correcta de escribirlo en nombres propios sería “Supermario”, los fans ya “corrigieron” desatando un debate en redes sociales.

Según señalaron, la ortografía según el Diccionario panhispánico de dudas y de la Ortografía de la lengua española (2010), ejemplos como “Superlópez” justifican escribir “Supermario” junto y con mayúscula inicial en el prefijo cuando forma un nombre propio consolidado, aunque en el caso de Mario el uso oficial de Nintendo mantiene “Super Mario” con espacio.

RAE provoca debate por el nombre de Mario Bros. y como usar los prefijos (@RAEinforma / X)

Es por eso que varios fans de Mario Bros. han comentado la publicación de la RAE, revelando que no se llama “Supermario”, pues el nombre oficial es Mario; asimismo, el nombre de Mario Bros es por el juego del 83 donde debutó Luigi.

De igual manera, señalaron que el título de Super Mario es la saga de plataformas como en el caso de Odyssey, Wonder, y demás, por lo que en el universo de estos videojuegos de Nintendo, existen títulos de Marios sin el “Super” como Kart o Party.

Los fans de Mario Bros. acotaron que, en el ejemplo de “Superlópez” que coloca la RAE, es correcto el prefijo junto ya que en ese caso sí corresponde al nombre de un superhéroe; sin embargo, poner “Supermario” sería incorrecto ya que no lo es y solamente es un título para distinguir videojuegos del personaje de Nintendo.