El State of Play de PlayStation de junio de 2026, sin lugar a dudas, ha sido uno de los mejores del los años recientes de la marca con grandes revelaciones, tanto exclusivas como de terceros.

PlayStation presentó una combinación gameplays, fechas de lanzamiento y anuncios sorpresa en el State of Play, mismos que a continuación presentamos.

Marvel’s Wolverine en el State of Play

Marvel’s Wolverine en el State of Play presentó un extenso gameplay centrado en Logan y su investigando la desaparición de los mutantes. Estará disponible en exclusiva para PS5 el 15 de septiembre.

Marvel Tokon: Fighting Souls en el State of Play

Arc System Works reveló más personajes en Marvel Tokon: Fighting Souls en el State of Play, con el Doctor Doom, Magneto, Duende Verde y Carnage. Estará disponible el 6 de agosto.

Rayman Legends Retold en el State of Play

Rayman Legends Retold en el State of Play fue una de las sorpresas, contando con multiplayer para 4 jugadores, nuevos gráficos y banda sonora. Estará disponible el 1 de octubre.

Bancho the Chef en el State of Play

Bancho the Chef en el State of Play es un spin-off de Dave the Diver, siendo una especie de mezcla de simulación y RPG bastante curiosa.

Kemuri en el State of Play

El nuevo juego de Ikumi Nakamura, Kemuri en el State of Play, dio señales de vida como un juego de acción cooperativo donde el objetivo es cazar yokais. Estará disponible en 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis en el State of Play

Lara Croft regresa con Tomb Raider: Legacy of Atlantis en el State of Play, una reimaginación completa del juego original de 1996. Estará disponible el 12 de febrero de 2027.

The Lost Wild en el State of Play

The Lost Wild en el State of Play es una aventura de terror y supervivencia, donde los enemigos principales serán los dinosaurios. Estará disponible en 2027.

Phantom Blade Zero en el State of Play

Otro de los juegos esperados para este año es Phantom Blade Zero en el State of Play, el cual mostró un nuevo tráiler lleno de acción.

Dune: Awakening en el State of Play

Luego de su llegada a PC hace unos meses, Dune: Awakening en el State of Play anunció su fecha de estreno en PS5 para el 22 de septiembre de 2026, incluyendo un modo para un jugador.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered en el State of Play

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered en el State of Play es una remasterización de la tercera entrega de esta icónica saga; siendo fechado para el 1 de octubre de 2026.

No Rest for the Wicked en el State of Play

El nuevo RPG de los creadores de Ori, No Rest for the Wicked en el State of Play, ya está listo para llegar a consolas, haciendo lo propio en el PS5 durante octubre de este año.

Onimusha: Way of the Sword en el State of Play

Capcom presentó la fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword en el State of Play, para el 25 de septiembre, esto con un nuevo tráiler.

Silent Hill: Townfall en el State of Play

Konami repite por tercer año consecutivo con Silent Hill: Townfall en el State of Play, pues el juego presentó su fecha de lanzamiento en un nuevo tráiler. Llegará el 24 de septiembre.

Ace Combat 8: Wings of Theve en el State of Play

Otro que tiene fecha de lanzamiento es Ace Combat 8: Wings of Theve en el State of Play; pues su tráiler anunció que estará disponible el 2 de octubre.

Stuntman: Hollywood en el State of Play

Un regreso inesperado fue el de Stuntman: Hollywood en el State of Play, juego centrado en dobles de acción, que ahora no llevará a los rodajes de Rápidos y Furiosos, y Volver al Futuro.

ILL en el State of Play

ILL en el State of Play es un shooter de terror en primera persona, el cual tendrá como tema principal el horror corporal. Estará disponible en 2027.

Control Resonant en el State of Play

Siete años después del original, Control Resonant en el State of Play por fin mostró su tráiler, además de que nos presentó su fecha de estreno para el 24 de septiembre.

Marathon en el State of Play

Bungie mostró un tráiler de la segunda temporada de Marathon en el State of Play, titulada “Nightfall”; además de anunciar un acceso abierto hasta el 9 de junio.

Until Dawn 2 en el State of Play

Secuela desarrollada por Firesprite, Until Dawn 2 en el State of Play mostrará a un grupo de un programa de televisión en una isla tropical. Estará disponible en 2027.

God of War Laufey en el State of Play

Protagonizado por Faye, la esposa de Kratos, God of War Laufey en el State of Play nos mostrará su viaje por “Everywhen” tras su funeral en el juego de 2018.