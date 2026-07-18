Sony anunció cambios en la PlayStation Store de México, donde las transacciones por fin dejarán de ser en dólares estadounidenses (USD) y pasarán a pesos mexicanos (MXN).

Este ajuste es algo que se pedía a PlayStation en México desde hace 20 años, pues desde el PS3 los cobros en la PS Store se hacían en dólares, por lo que no quedaba claro cuánto se gastaba.

PS Store (Sony)

¿Cómo será el ajuste de dólares a pesos de PlayStation en México?

De acuerdo con PlayStation, el cambio de dólares a pesos en la PS Store de México se implementará durante un periodo de mantenimiento programado del 18 al 20 de agosto de 2026.

Durante este intervalo, la PS Store de México permanecerá fuera de servicio mientras PlayStation hace las actualizaciones finales.

La tasa de conversión se establecerá en 20.5 pesos por cada dólar. No queda claro si esta ya trae los impuestos regionales o estos se aplicarán en cada compra.

Al finalizar el mantenimiento, quienes tengan saldo en su cuenta verán la conversión de manera automática y se redondearán al valor decimal más cercano.

Por otra parte, las suscripciones PS Plus se mantendrán funcionando, aunque podría haber ligeras variaciones en los costos recurrentes tras la conversión.

PlayStation (PlayStation)

La PlayStation desactivará su tienda de PS3 en México tras la actualización

Se avisó que tras esta actualización, ya no se podrán realizar compras en México en la PS Store desde consolas PlayStation 3.

Quedando la tienda de PS3 totalmente desactivada en México, siendo el primer territorio donde sucede esto, por lo que se recomienda a los usuarios anticiparse a la actualización.

Igualmente, todas las promociones activas en este momento quedarán pausadas hasta el 23 de septiembre de 2026, debido al mismo cambio de divisas de PlayStation.

Finalmente, las tarjetas de regalo en dólares seguirán siendo válidas, pero al canjearse después del mantenimiento, el monto se transformará a pesos según la tasa de 20.5.