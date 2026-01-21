Luego de una serie de transiciones desde finales de la década de 2010, Hiroki Totoki fue nombrado CEO de Sony Group en 2025, con el fin de darle estabilidad a la compañía.

Hiroki Totoki no era un desconocido en Sony, pues prácticamente ha trabajado toda su vida en la compañía, siendo uno de los hombre de confianza de los inversionistas.

¿Quién es Hiroki Totoki?

Hiroki Totoki es un empresario japonés, CEO de Sony Group Corporation, además de presidente de Sony Interactive Entertainment y cofundador de Sony Bank Inc.

¿Qué edad tiene Hiroki Totoki?

Hiroki Totoki nació el 17 de julio de 1964, actualmente tiene 61 años.

¿Quién es la esposa de Hiroki Totoki?

Hiroki Totoki está casado, aunque la identidad de su esposa es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Hiroki Totoki?

Al haber nacido el 17 de julio, Hiroki Totoki es del signo de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Hiroki Totoki?

No hay información pública acerca de hijos o hijas de Hiroki Totoki.

¿Qué estudió Hiroki Totoki?

Hiroki Totoki estudió negocios en la Escuela de Comercio de la Universidad de Waseda en Japón.

¿En qué ha trabajado Hiroki Totoki?

Hiroki Totoki ha trabajado en Sony desde que salió de la universidad en 1987, estando en puesto de liderazgo en diferente áreas de la empresa.

Previo a ser nombrado CEO de Sony, Hiroki Totoki fue el presidente de PlayStation tras la salida de Jim Ryan en 2024.

Estos son los puestos que ha ocupado dentro de Sony: