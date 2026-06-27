Tal y como se esperaba luego de su reporte del año fiscal, PlayStation confirmó una ola de despidos dentro de Bungie, estudio desarrollador de Destiny 2 y Marathon.

Si bien PlayStation no dio a conocer el número de despidos, se sabe que afectó a una cantidad considerable de empleados dentro de Bungie y relacionados al estudio.

PlayStation (PlayStation)

PlayStation despidió a gran parte del staff de Bungie

De acuerdo con un reporte de Jason Schreier de Bloomberg, citando un correo del mismo Hermen Hulst de PlayStation, gran parte del staff de Bungie fue despedido recientemente.

Según el mencionado correo, la mayoría del equipo de Destiny 2, soporte de SIE para Bungie y elementos de Marathon, fueron despedidos.

Aunque no se dan cifras, esto da a entender que Bungie solo se quedó con la plantilla necesaria para mantener activo Marathon, juego lanzado a inicios de 2026.

Pues se tiene a esta obra como una muy importante dentro de la cartera de PlayStation, aunque de momento no ha cumplido con lo que se esperaba de ella.

De ahí que ahora se estén redirigiendo todos los esfuerzos para hacerla destacar, o por lo menos mantenerla relativamente saludable en el futuro inmediato.

Bungie (Bungie)

Despidos de Bungie fueron por no cumplir las expectativas de PlayStation

La razón detrás de los despidos de Bungie se debe a que las obras del estudio no han estado a la altura de lo que esperaba PlayStation.

En mayo de 2026 se dio a conocer que Bungie había perdido valor para PlayStation, lo que significa pérdidas de 765 millones de dólares para la compañía.

A pesar de que Destiny 2 se mantuvo con una base activa durante varios años, en tiempos recientes vio una baja en sus usuarios e ingresos, de ahí el cierre del juego.

Por su parte, Marathon no ha explotado como se esperaba dentro de la división de juegos de Sony, estando al borde del fracaso desde su lanzamiento en marzo.

Así que ahora Sony está dedicada a salvar ese título, pues de lo contrario significaría aceptar otro fracaso en su pésima estrategia de “juegos como servicio” que ha manchado a la marca.