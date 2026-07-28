Luego de anunciarse en el State of Play de febrero de 2026, Sony por fin dio a conocer que la llegada de Big Walk a PlayStation Plus como juego gratuito Día 1.

Big Walk será una gran adición a PlayStation Plus, pues se trata de un juego cooperativo online, el cual fue desarrollado por House House, los mismos de Untitled Goose Game.

Big Walk (House House)

¿Cuándo llegará Big Walk a PlayStation Plus?

Aunque Sony no lo mencionó como tal, se sabe que Big Walk estará disponible en PlayStation Plus durante el mes de agosto de 2026, para ser más exactos, llegará el 4 de agosto.

Solo que, como ya mencionamos, Big Walk será un juego gratuito Día 1 para PlayStation Plus; es decir, será un lanzamiento inédito para la plataforma; aunque también estará disponible en otro sistemas.

Lo mejor de todo es que todos los suscriptores podrán acceder al juego, no importa el tipo de plan que tengan; sea Essential, Extra o Deluxe.

De momento se desconoce cuáles serán los otros juegos que llegarán al servicio de suscripción; pero se espera que PlayStation haga el anuncio antes de que finalice el mes, como es su costumbre.

Recordando que estos son los juegos mensuales que se añaden a todos los planes, pues también están los títulos que llegan a mitad de mes; pero esos son exclusivos de los planes Extra y Deluxe.

Big Walk (House House)

¿Cómo es Big Walk de PlayStation Plus?

Big Walk, que estará disponible en PlayStation Plus en agosto, es un juego bastante peculiar; pues literalmente se trata solo de caminar con amigos en un mundo virtual.

El punto de Big Walk es usar el chat para comunicarse con todos los miembros del equipo, que puede estar conformado por hasta 12 personas.

Si bien en el mundo habrá varios secretos y desafíos en general, en sí lo interesante es ver el caos que se genera con las interacciones sociales entre jugadores.

Prometiendo ser un fenómeno entre los fans de este tipo de experiencias, como lo fueron en su momento FallGuys y Among Us.