La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha lanzado una alerta por temperaturas extremas entre los 30°C y 45°C en 14 estados para hoy 12 de mayo esto a causa de la onda de calor.

Por lo que los 14 estados en alerta por temperaturas extrema serán, según la Conagua:

Baja California Sur (oeste y sur) Sonora (sur) Sinaloa (norte, centro y sur) Chihuahua (suroeste) Durango (oeste) Nayarit (norte y sur) Jalisco (oeste, sur y suroeste) Colima (este) Michoacán (centro y suroeste) Puebla (suroeste) Morelos (suroeste) Guerrero Oaxaca (sur y este) Chiapas (centro y suroeste)

Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados (Conagua)

Sinaloa y Nayarit, los estados con mayor grado en las temperaturas extremas: Conagua

Ante la alerta por temperaturas extremas en 14 estados de la Conagua, se precisa que Sinaloa y Nayarit serán los que más la padecerán.

Pues se prevé que en los estados de Sinaloa y Nayarit alcanzarán los 45°C en la temperatura máxima ante el paso de la onda de calor.

Mientras que de los 40°C a los 45°C, la Conagua prevé estas temperaturas extremas para:

Baja California (noreste)

Baja California Sur (oeste y sur)

Sonora

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Jalisco (oeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y oeste)

Morelos (sur)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (suroeste)

Yucatán (oeste)

Las temperaturas extremas de los 35°C a los 40°C que estima la Conagua se darán en los estados de:

Coahuila (noroeste y suroeste)

Zacatecas (sur)

San Luis Potosí (este)

Estado de México (suroeste)

Puebla (suroeste)

Tamaulipas (sur)

Veracruz (centro y sur)

Tabasco, Campeche (norte)

Quintana Roo.

Y por último la Conagua prevé en su clima por temperaturas extremas de 30°C a los 35° en los estado de:

Nuevo León

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados (Conagua)

En estos estados finaliza la onda de calor con temperaturas extremas: Conagua

Ante la entrada del frente frío 50, la Conagua también precisó el fin de la onda de calor con temperaturas extremas en 4 estados, los cuales serán: