La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha lanzado una alerta por temperaturas extremas entre los 30°C y 45°C en 14 estados para hoy 12 de mayo esto a causa de la onda de calor.

Por lo que los 14 estados en alerta por temperaturas extrema serán, según la Conagua:

  1. Baja California Sur (oeste y sur)
  2. Sonora (sur)
  3. Sinaloa (norte, centro y sur)
  4. Chihuahua (suroeste)
  5. Durango (oeste)
  6. Nayarit (norte y sur)
  7. Jalisco (oeste, sur y suroeste)
  8. Colima (este)
  9. Michoacán (centro y suroeste)
  10. Puebla (suroeste)
  11. Morelos (suroeste)
  12. Guerrero
  13. Oaxaca (sur y este)
  14. Chiapas (centro y suroeste)
Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados
Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados (Conagua)

Sinaloa y Nayarit, los estados con mayor grado en las temperaturas extremas: Conagua

Ante la alerta por temperaturas extremas en 14 estados de la Conagua, se precisa que Sinaloa y Nayarit serán los que más la padecerán.

Pues se prevé que en los estados de Sinaloa y Nayarit alcanzarán los 45°C en la temperatura máxima ante el paso de la onda de calor.

Mientras que de los 40°C a los 45°C, la Conagua prevé estas temperaturas extremas para:

  • Baja California (noreste)
  • Baja California Sur (oeste y sur)
  • Sonora
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (noroeste)
  • Jalisco (oeste)
  • Colima (este)
  • Michoacán (centro y oeste)
  • Morelos (sur)
  • Guerrero (noroeste)
  • Oaxaca (sur y este)
  • Chiapas (suroeste)
  • Yucatán (oeste)

Las temperaturas extremas de los 35°C a los 40°C que estima la Conagua se darán en los estados de:

  • Coahuila (noroeste y suroeste)
  • Zacatecas (sur)
  • San Luis Potosí (este)
  • Estado de México (suroeste)
  • Puebla (suroeste)
  • Tamaulipas (sur)
  • Veracruz (centro y sur)
  • Tabasco, Campeche (norte)
  • Quintana Roo.

Y por último la Conagua prevé en su clima por temperaturas extremas de 30°C a los 35° en los estado de:

  • Nuevo León
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados
Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados (Conagua)

En estos estados finaliza la onda de calor con temperaturas extremas: Conagua

Ante la entrada del frente frío 50, la Conagua también precisó el fin de la onda de calor con temperaturas extremas en 4 estados, los cuales serán:

  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán