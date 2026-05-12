Conagua lanza alerta por temperaturas extremas en 14 estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha lanzado una alerta por temperaturas extremas entre los 30°C y 45°C en 14 estados para hoy 12 de mayo esto a causa de la onda de calor.
Por lo que los 14 estados en alerta por temperaturas extrema serán, según la Conagua:
- Baja California Sur (oeste y sur)
- Sonora (sur)
- Sinaloa (norte, centro y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Nayarit (norte y sur)
- Jalisco (oeste, sur y suroeste)
- Colima (este)
- Michoacán (centro y suroeste)
- Puebla (suroeste)
- Morelos (suroeste)
- Guerrero
- Oaxaca (sur y este)
- Chiapas (centro y suroeste)
Sinaloa y Nayarit, los estados con mayor grado en las temperaturas extremas: Conagua
Ante la alerta por temperaturas extremas en 14 estados de la Conagua, se precisa que Sinaloa y Nayarit serán los que más la padecerán.
Pues se prevé que en los estados de Sinaloa y Nayarit alcanzarán los 45°C en la temperatura máxima ante el paso de la onda de calor.
Mientras que de los 40°C a los 45°C, la Conagua prevé estas temperaturas extremas para:
- Baja California (noreste)
- Baja California Sur (oeste y sur)
- Sonora
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (noroeste)
- Jalisco (oeste)
- Colima (este)
- Michoacán (centro y oeste)
- Morelos (sur)
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (sur y este)
- Chiapas (suroeste)
- Yucatán (oeste)
Las temperaturas extremas de los 35°C a los 40°C que estima la Conagua se darán en los estados de:
- Coahuila (noroeste y suroeste)
- Zacatecas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Estado de México (suroeste)
- Puebla (suroeste)
- Tamaulipas (sur)
- Veracruz (centro y sur)
- Tabasco, Campeche (norte)
- Quintana Roo.
Y por último la Conagua prevé en su clima por temperaturas extremas de 30°C a los 35° en los estado de:
- Nuevo León
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
En estos estados finaliza la onda de calor con temperaturas extremas: Conagua
Ante la entrada del frente frío 50, la Conagua también precisó el fin de la onda de calor con temperaturas extremas en 4 estados, los cuales serán:
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán