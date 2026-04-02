El pronóstico del clima alertó que este jueves 2 de abril seguirá lloviendo en gran parte de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a cargo de Conagua, esto se debe a que un canal de baja presión avanza sobre el interior del país, sumado al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México.

Clima en CDMX y Edomex para hoy jueves 2 de abril; lluvias continuarán

El SMN dio a conocer el pronóstico del clima para hoy jueves 2 de abril, en el que manifestó que las lluvias no darán tregua y continuarán por al menos 24 horas de la siguiente manera:

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

CDMX

Edomex

Alertó que las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas, las cuales afectarán principalmente a zonas del Estado de México.

Durante las primeras horas de este jueves, el ambiente se mantendrá fresco, en tanto por la tarde se espera templado a cálido con un cielo medio nublado.

Así, la temperatura mínima para CDMX y Edomex rondará entre 9 a 11 grados Celsius, mientras que la temperatura máxima se situará de 25 a 27°C.

El SMN añadió que las condiciones climáticas adversas se mantendrán esta semana, toda vez que la noche de hoy jueves un nuevo Frente Frío ingresará al territorio nacional por la zona noroeste, propiciando también rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.