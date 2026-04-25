La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, lanzó críticas contra la activista Saskia Niño de Rivera por hacer pública la denuncia sobre donaciones a Acapulco.

“Cuando se da con nobleza no tiene uno que ir a decir cuánto te di o andar publicando qué di” Abelina López, presidenta municipal de Acapulco

En declaraciones recientes, Abelina López Rodríguez reprochó que Saskia Niño de Rivera exhibiera el caso del presunto robo de ayuda humanitaria destinada a niñas víctimas de violencia.

La alcaldesa sostuvo que la caridad debe mantenerse en privado y afirmó que quienes donan no deberían difundir públicamente los apoyos otorgados.

Saskia Niño de Rivera y Abelina López en caso de donaciones a DIF Acapulco (Eduardo Díaz)

Denuncia de Saskia Niño de Rivera por desvío de donaciones en Acapulco genera confrontación con Abelina López

La controversia surgió tras la denuncia de Saskia Niño de Rivera sobre el robo de un camión con donativos valuados en más de 2 millones de pesos.

El cargamento incluía colchones, estufas, sábanas y aires acondicionados destinados al refugio “Villa de las niñas” en Acapulco.

Según la activista, al solicitar información sobre los insumos, autoridades no pudieron precisar el destino de los bienes ni identificar responsables de su distribución.

Las inconsistencias aumentaron cuando se aseguró que los productos estaban resguardados en una bodega, pero no se pudo comprobar su ubicación.

Posteriormente, algunos artículos aparecieron de forma parcial y en condiciones de uso, lo que incrementó las sospechas sobre un manejo irregular.

Saskia Niño de Rivera también señaló a funcionarios del DIF por no garantizar la seguridad de los donativos destinados a poblaciones vulnerables.

Por lo que el caso ha generado debate público sobre transparencia en el manejo de recursos y la responsabilidad de autoridades ante la distribución de ayuda humanitaria.

Tras la polémica, Abelina López Rodríguez se comunicó con Saskia Niño de Rivera para ofrecer una disculpa por lo ocurrido con los donativos destinados al refugio.

Durante ese contacto, la alcaldesa aseguró que se investigarán los hechos y que se buscará esclarecer el destino de los recursos desaparecidos.