Yeri Mua -de 23 años de edad- sabe que su estilo de música es peculiar: “canto puras mamadas”.

La carre musical de Yeri Mua está en su mejor momento y hay quienes la llaman la “Reina del reguetón mexa”, pero ella admite que su música no es “profunda”.

Durante una entrevista con Ernesto Buritrón, Yeri Mua habló de su música y expresó que es consciente que sus canciones son sencillas y “pegajosas”.

“Mi música no es para todos, pero quien quiera escucharla, pues va y quien no que chingue a su madre... La neta no se ataquen por las letras porque yo canto puras mamadas”

Yeri Mua fue muy abierta sobre sus canciones y expresó que el público es libre de escuchar o no su música.

La cantante es consciente que sus canciones son sencillas y hablan de temas populares entre la juventud, las cuales definió como “puras mamadas”.

“No es como que mañana me vaya a volver hipercatólica y ya no vaya a cantar pendejadas. Si no quieren escuchar mamadas, pues que no me escuchen”

Yeri Mua