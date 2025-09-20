Tras presentarse en Tijuana, Yeri Mua pide a las autoridades proteger más a las mujeres luego de las amenazas de muerte que recibió.

“Debería de haber algo con lo que tú puedas proceder para protegerte legalmente ante esa situación y también proteger a tú familia” Yeri Mua

Yeri Mua -de 23 años de edad- aseguró que no dejará de trabajar pese a las amenazas de muerte que ha recibido y es que aseguró que no se encuentra en “cosas malas” para tener miedo.

Tras amenazas de muerte, Yeri Mua pide a autoridades proteger a las mujeres

A través de sus redes sociales, Yeri Mua denunció que había recibido amenazas de muerte y responsabilizo a F.E.S, como se les conoce a los seguidores de Lonche Huevito.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua / Facebook)

Aunque Yeri Mua se mostró preocupada por esta situación, al final se presentó con gran éxito en Tijuana, sin embargo aprovechó lo que vivió para mandarle un importante mensaje a las autoridades.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Yeri Mua les pidió a las autoridades proteger más a las mujeres de amenazas que pueden recibir a través de redes sociales.

Y es que Yeri Mua confesó que lo que vivió fue horrible, por lo que desea que su caso quedé como un precedente y pueda servir para proteger a más personas.

“Es que es horrible, ojalá quede como un precedente, que pueda servir para las demás personas, mujeres que llegan a ser amenazadas por medio de redes sociales” Yeri Mua

Yeri Mua desea que las autoridades actúen y realicen algo para que las personas que son víctimas de amenazas en redes sociales se puedan proteger legalmente.

¡Sin miedo a nada! #YeriMua se sube a los escenarios de Tijuana luego de recibir fuertes amenazas y rompe el silencio acerca del tema, pues asegura que el que nada debe, nada teme. 👀#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/r4BXkMIsDx — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 20, 2025

Yeri Mua se siente más tranquila tras las amenazas que recibió

Tras las amenazas de muerte que recibió, Yeri Mua dijo sentirse más tranquila y es que logró presentarse con gran éxito en Tijuana.

Yeri Mua destacó que contó con la protección de Dios y de las autoridades.

“Ahorita ya me siento mejor, fui a Tijuana se logró, Diosito me cuidó mucho, también las autoridades me resguardaron” Yeri Mua

En su conversación compartida por el programa Venga la Alegría, Yeri Mua puntualizó que en realidad no sintió tanto miedo, porque no tiene nada de que temer.

Yeri Mua aseguró que no se encuentra en cosas malas y ella simplemente se dedica a trabajar.

“No sentí tanto miedo porque la neta el que nada debe, nada teme. Si yo estuviera metida en cosas malas si andaría con el culo abajo, no es que me valiera verga, pero dije yo solamente voy a ir a trabajar y si me hacen algo por ir y trabajar pues ya” Yeri Mua

Cabe recordar que fue a finales de agosto que Yeri Mua se convirtió en tendencia debido a que comenzaron a circular narcomantas en las cuales le advertían a la cantante sobre no presentarse en Tijuana el 14 de septiembre.

Desde el primer momento Yeri Mua responsabilizó a los fans de Lonche Huevito conocidos como F.E.S.