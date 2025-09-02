Tras darse a conocer las amenazas de muerte en contra de la creadora de contenido Yeri Mua, la gobernadora de su natal Veracruz, Rocío Nahle, le ofreció protección.

Mediante redes sociales y previo a que Yeri Mua lo confirmara, circuló un video en el que tanto ella como su familia eran amenazados para que no se presentara el 14 de septiembre en concierto en Baja California.

Las amenazas de muerte contra Yeri Mua fueron de parte de un grupo denominado F.E.S, quienes también colgaron narcomantas en Tijuana, Baja California, para que la cantante no se presentara.

Dicho grupo y acorde con la propia Yeri Mua, sería por haber exhibido la infidelidad de Víctor Ordóñez, un creador de contenido de Sinaloa mejor conocido como Lonche de Huevito.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, dará protección a Yeri Mua tras amenazas de muerte

Medios de comunicación cuestionaron a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sobre la seguridad de Yeri Mua tras las amenazas de muerte, por lo que la mandataria declaró que por supuesto la tendrá.

Esto fue tras la toma de protesta de los jueces y magistrados de Veracruz a la que Rocío Nahle asistió, por lo que medios señalaron que Yeri Mua pidió seguridad Federal, por lo que cuestionaron si la gobernadora estaría dispuesta a protegerla.

Rocío Nahle afirmó que “se la damos”, referente a la seguridad de Yeri Mua tras amenazas de muerte, debido a que la cantante es originaria y vive en Veracruz.

Asimismo, Rocío Nahle afirmó que Yeri Mua es una gran artista, aunque no dio más detalles al respecto, sin embargo, la creadora de contenido ya respondió ante el ofrecimiento de la gobernadora de Veracruz.

Yeri Mua respondió a Rocío Nahle sobre su seguridad ante amenazas de muerte

Mediante una historia de Instagram Yeri Mua dio las gracias Rocío Nahle por ofrecerle seguridad, aunque además de a la gobernadora de Veracruz, también agradeció a medios por visibilizar las amenazas de muerte en su contra.

Respecto a las amenazas de muerte y el hostigamiento del que es víctima, Yeri Mua se pronunció durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, a quienes aseguró que presentará una denuncia.

Fue en este punto en donde responsabilizó a Lonche de Huevito y sus fans de perseguirla ya que incluso habrían intentado llegar a su casa, además de las amenazas de muerte contra su familia.

Pese a esto, Yeri Mua afirmó que no se detendrá aunque la intimidación en los en vivo de Lonche de Huevito continúa, quien según la cantante, habría agradecido el apoyo de sus fanáticos.

Al respecto, Lonche de Huevito amenazó con una demanda en Estados Unidos contra Yeri Mua por difamación, deslindándose también del grupo F.E.S, ya que afirmó que su comunidad actúa de manera independiente.