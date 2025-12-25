Yeri Mua -de 24 años de edad- sigue molesta con Carolina Miranda y la amenaza tras la polémica que protagonizaron en el concierto de Bad Bunny.

La pelea inició en uno de los shows de Bad Bunny en CDMX entre Carolina Miranda -de 35 años de edad- y Yeri Mua.

Yeri Mua lanza amenaza para Carolina Miranda por ‘empujarla’ en el concierto de Bad Bunny

A una semana del concierto de Bad Bunny donde Yeri Mua reveló que presuntamente Carolina Miranda la había empujado, la cantante insiste en “buscar venganza”.

Durante un encuentro con reporteros en el aeropuerto, Yeri Mua fue cuestionada sobre el altercado con Carolina Miranda.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

“Yo creo que sí, una gallina blanca para que le dé ‘chorro’ uno o tres días y ya. Ya saben que algo ligerito, porque soy veracruzana y yo no me dejo nunca”, dijo muy segura Yeri Mua.

La cantante fue directa y mencionó que sí le hará brujería a Carolina Miranda, pero algo leve que solo le provoque un malestar estomacal.

La pelea entre Carolina Miranda y Yeri Mua dividió opiniones, pues hay quienes opinan que fue la cantante quien se metió en el espacio de la actriz y por eso trató de alejarla.

Carolina Miranda, actriz. (@caromirandaof)

¿Carolina Miranda mandó una indirecta para Yeri Mua? Esto pasó

Mientras Yeri Mua amenaza a Carolina Miranda con hacerle brujería, la actriz está de vacaciones para cerrar el año.

Carolina Miranda compartió varias fotos de sus vacaciones en Instagram y llamó la atención una de estas imágenes, ya que podría ser una indirecta para Yeri Mua.

La foto es de un letrero con la frase: “Lo siento, yo llegué primero”, como se lee en la publicación.

Hay quienes sospechan que la foto es un mensaje con el que Carolina Miranda aclara que ella fue quien llegó primero a La Casita de Bad Bunny y Yeri Mua fue quien se metió al lugar con ventaja.