La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a cerrar filas en torno a Rubén Rocha Moya y aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa no ha salido del estado, pese a las versiones sobre una posible fuga tras los señalamientos en su contra desde Estados Unidos.

“Sí, entiendo que sí. Está en Sinaloa, está en su casa.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este 21 de mayo, Claudia Sheinbaum afirmó que Rubén Rocha Moya “está en su casa” y rechazó las especulaciones sobre su paradero, luego de que autoridades estadounidenses y organismos internacionales emitieran alertas y fichas rojas contra varios funcionarios sinaloenses vinculados a investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado.

Sheinbaum descarta fuga de Rocha Moya

Durante la mañanera del pueblo de este 21 de mayo, Claudia Sheinbaum afirmó que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, está en su casa en Sinaloa.

Sheinbaum insistió en que no existe información que confirme que el exmandatario estatal haya abandonado México y sostuvo que permanece en Sinaloa bajo vigilancia y resguardo de seguridad tras acusaciones por colaboración con el narcotráfico.

La presidenta Sheinbaum también minimizó versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta salida clandestina del político sinaloense y reafirmó que cuenta con seguridad.

“Entiendo que hay vigilancia, como la hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo” Claudia Sheinbaum

La declaración ocurre en medio de la presión internacional contra exfuncionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, luego de que Estados Unidos señalara a varios perfiles ligados al gobierno estatal sinaloense por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

De acuerdo con reportes recientes, al menos ocho personas relacionadas con las investigaciones cuentan con ficha roja de Interpol.

Por lo que desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reiteró que corresponde a las autoridades judiciales mexicanas determinar cualquier responsabilidad y pidió no adelantar conclusiones, también defendió que hasta ahora no existe una orden legal en México que obligue a restringir la movilidad de Rubén Rocha Moya.