Alejandro Bravo Martínez, secretario de Seguridad de Sinaloa, fue atacado mientras se encontraba en el sector del aeropuerto, lo que resultó en una persecución; el mando resultó ileso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el ataque terminó con un choque múltiple que dejó varios lesionados.

Además, un policía estatal resultó herido por esquirlas tras la balacera que se abrió contra el secretario de Seguridad.

Alejandro Bravo Martínez resulta ileso tras ataque en aeropuerto

El secretario de Seguridad de Sinaloa fue atacado a balazos por hombres armados la mañana del martes 27 de enero en el aeropuerto de Culiacán.

Alejandro Bravo Martínez se encontraba dentro de un vehículo oficial cuando comenzaron a disparar en su contra.

De acuerdo con los informes, los delincuentes habrían lanzado un ponchallantas para intentar escapar de las unidades policiacas que se desplegaron al iniciar la balacera.

Sin embargo, esto provocó un choque vehicular que quedó grabado en cámaras de seguridad.

A pesar del ataque a balazos y la colisión en la que se vieron involucrados tres vehículos, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Alejandro Bravo Martínez, resultó completamente ileso.

Detienen a 4 por atentado a Alejandro Bravo Martínez en aeropuerto de Sinaloa

Tras el accidente, servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos para atender a los heridos mientras se realizaba el acordonamiento de la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, en el lugar de los hechos se confirmó que su titular, Alejandro Bravo Martínez, no resultó herido.

Asimismo, compartió que se logró la detención de 4 personas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, relacionadas con el atentado.

Cabe señalar que este no es el primer ataque que sufre el secretario de seguridad, pues la noche del 2 de septiembre de 2025, también con el uso de un ponchallantas.

En dicho atentado tampoco resultó lesionado.