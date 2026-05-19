La muerte de Isak Andic, el dueño de Mango, sigue dando de qué hablar a pesar de haber ocurrido en 2024.

El 19 de mayo de 2026, su hijo mayor, Jonathan Andic, fue detenido, señalado de haber premeditado el accidente en el que murió al hacer senderismo.

En la empresa y familia se generaron diferencias ante las pérdidas generadas por la gestión de Jonathan Andic en Mango Man, lo que generó el regreso de Isak Andic de su retiro. Ante ello, te contamos más sobre quién fue Isak Andic:

¿Quién fue Isak Andic?

¿Qué edad tenía Isak Andic?

¿Quién es la esposa Isak Andic?

¿Qué signo zodiacal era Isak Andic?

¿Cuántos hijos tuvo Isak Andic?

¿Qué estudió Isak Andic?

¿En qué trabajó Isak Andic?

Isak Andic y su hijo Jonathan (Redes sociales )

¿Quién fue Isak Andic?

Isak Andic fue un empresario exitoso de la industria textil. De origen turco e inicios en la venta de ropa en mercados, logró que su empresa Mango llegara a 120 países.

¿Qué edad tenía Isak Andic?

Isak Andic tenía 71 años al momento de su muerte.

¿Quién es la esposa Isak Andic?

La pareja de Isak Andic era la empresaria y ex golfista profesional Estefanía Knuth.

Previamente, en 2018, se divorció de Neus Ráigannos Tarragó tras dos décadas.

¿Qué signo zodiacal era Isak Andic?

Isak Andic sería de signo zodiacal Libra, ya que nació en los primeros días del mes de octubre de 1953.

Algunos señalan que nació el 1 de octubre y otros el que fue el 20 de octubre en Estambul, Turquía.

¿Cuántos hijos tuvo Isak Andic?

Isak Andic y Neus Ráigannos Tarragó tuvieron tres hijos:

Jonathan

Sarah

Judith

Jonathan Andic fue detenido el 19 de mayo de 2026 como único sospechosos de la muerte de Isak Andic.

Detienen a Jonathan Andic por asesinato de Isak Andic, fundador de Mango (Redes sociales )

¿Qué estudió Isak Andic?

Isak Andic inició sus estudios básicos en Turquía pero al mudarse a Barcelona, España, cursó la secundaria en el Instituto de Estudios Americanos.

Respecto a sus estudios universitarios, se inscribió a Economía en la Universidad de Barcelona pero la abandonó para dedicarse al crecimiento de su empresa Mango.

¿En qué trabajó Isak Andic?

Isak Andic inició vendiendo ropa en mercados, posteriormente abrió una tienda de ropa llamada Isak y en 1984 fundó Mango que actualmente tiene presencia en 120 países.

Ello le permitió ocupar otros cargos en consejos asesores, fundaciones e incluso fue vicepresidente del Banco Sabadell.