La banda estadounidense de nu metal, Korn llega hoy 19 de mayo en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto del que ya les tenemos a los fans de Korn los detalles de setlist y telonero para el 19 de mayo en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Teloneros: Spiritbox y Seven Hours After Violet

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que se termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Korn en Palacio de los Deportes ( Korn )

Setlist para el concierto de Korn en el Palacio de los Deportes del 19 de mayo

Korn se presenta en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Are You Ready Latin America Tour 2026 hoy martes 19 de mayo, concierto que marca el regreso de la banda a la CDMX.

Y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Korn en el Palacio de los Deportes sea el siguiente: