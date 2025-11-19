La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cumplió pagando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a tiempo.

Ante ello, Rocío Nahle celebró sus logros como gobernadora y agradeció a Claudia Sheinbaum reconocer la deuda de Veracruz que ya liquidó en el SAT.

Claudia Sheinbaum aplaude que Rocío Nahle liquidara deuda de Veracruz

Durante la conferencia del pueblo, Claudia Sheinbaum, destacó la labor que ha hecho Rocío Nahle en Veracruz a un año de que iniciara su gobierno.

La presidenta de México señaló que Rocío Nahle pagó la “deuda histórica” que el estado tenía con el SAT, lo que le será benefactor por lo que el Servicio le regresará.

Sumado a ello, la gobernadora pagó el 50% de lo que Veracruz debe al ISSSTE, lo que también celebró.

Ante los hechos, Rocío Nahle confirmó sus acciones el 17 de noviembre y aclaró que con sus pagos el 47% de la deuda que tenía Veracruz fue reducida.

Rocío Nahle presume que la deuda de Veracruz redujo. (@rocionahle)

Rocío Nahle agradece a Claudia Sheinbaum por reconocerla

El 19 de noviembre Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Rocío Nahle ha hecho con la deuda de Veracruz y la gobernadora ya agradeció el reconocimiento.

A través de X, Rocío Nahle, agradeció a la presidenta de México reconocer la labor económica que ha tenido en su primer año de gobierno en Veracruz.

Gracias presidenta @Claudiashein. En Veracruz saldamos la deuda histórica del SAT al 100% y del ISSSTE al 50%, mostrando disciplina financiera y administración responsable, fortaleciendo la estabilidad y el desarrollo del estado.#PorAmorAVeracruz ❤ pic.twitter.com/R07c2JFpfz — Rocío Nahle (@rocionahle) November 19, 2025

La gobernadora liquidó una deuda con el SAT de 30 mil millones de pesos, mientras que al ISSSTE le pagó 50% dejando la deuda de 11 mil millones de pesos.

En total, actualmente Veracruz tiene una deuda de 62 mil millones de pesos de 119 mil millones de pesos que debía anteriormente.