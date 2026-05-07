La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) explicó cuáles son los vehículos eléctricos que están obligados a llevar a cabo su proceso de emplacado.

Se trata de una normativa que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), por lo que la SEMOVI instó a todos lo usuarios a llevar a cabo dicho proceso para evitar multas.

¿Qué vehículos eléctricos deben emplacarse en CDMX? Esto explica SEMOVI

Scooters eléctricos y monopatines que tengan acelerador independiente

Bicletas eléctricas

Bicimotos eléctricas

Todas aquellas unidades eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora

De acuerdo con la SEMOVI, las únicas unidades que estarán exentas de emplacado serán las bicicletas eléctricas que no superan los 25 km/h, y cuyo peso no es mayor a los 30 kilos.

No obstante, pese a que estos vehículos no estarán obligados a llevar una placa, sí deberán portar un holograma para poder circular.