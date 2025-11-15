El diputado local de Morena, Esteban Bautista Hernández, defendió el aumento de sueldo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, asegurando que “tenemos una carga que nadie ve”.

Y es que visiblemente molesto por la pregunta, el legislador morenista Esteban Bautista Hernández acusó a los medios de tener una supuesta “obsesión” con la gobernadora de Veracruz.

El diputado de Morena, Esteban Bautista Hernández, salió en defensa de Rocío Nahle, luego de que reporteros lo cuestionaran por una posible aprobación de un aumento salarial del 25% para la gobernadora de Veracruz en el presupuesto para 2026.

Reporteros señalaron que el sueldo de Rocío Nahle aumentará un aproximado de 17 mil pesos mensuales, a los ya casi 85 mil que gana en este 2025.

No obstante, Esteban Bautista Hernández defendió este ajuste, asegurando que los gobernadores de otras entidad ganan más dinero que Rocío Nahle.

En referencia a la gobernadora de Veracruz, indicó que muchas de las responsabilidades “nadie las ve”, señalando una gran carga de trabajo que tendría Rocío Nahle.

Por tal motivo, Esteban Bautista Hernández manifestó que la propuesta aún es analizada por el pleno local, a la espera de ser aprobada y realizarle las modificaciones pertinentes.

En este sentido, el diputado de Morena reiteró que, en caso de aprobarse el aumento, este aplicará únicamente para el personal y no para los legisladores.