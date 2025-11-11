Rocío Nahle responde a críticas por su aumento salarial en Veracruz, dice “yo ni sabía”.

De acuerdo con lo planteado en el Presupuesto de Egresos de Veracruz, Rocío Nahle su gobernadora se aumentaría el salario hasta un 25 por ciento, lo que generó críticas a su cargo.

Lo anterior también por los discursos de austeridad que se promovían desde sus campañas, así como el de la Cuarta Transformación.

“Yo no sabía que iba a haber aumento salarial” dice Rocío Nahle y explica de dónde viene

Al ser cuestionada directamente por la prensa local sobre su aumento salarial como gobernadora de Veracruz para el próximo año, 2026, Rocío Nahle aseguró que ella no sabía que este se daría.

Afirmó que en este Presupuesto de Egresos de Veracruz se había dado un aumento a la burocracia, sobre todo al personal de confianza, por lo que cree que de ese mismo se pudo haber dado el incremento a su salario.

“Fíjate que yo ni sabía, yo no sabía que iba haber aumento salarial. Se presenta, ni siquiera está en el presupuesto. En el presupuesto va un aumento a la burocracia sobre todo a personal de confianza y creo que de ahí se tomó" Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

En 2025 el salario mensual de Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz era de 64 mil 217.02 pesos, pero con este aumento que se prevé que entre el próximo 2026 acrecenté hasta un 25 por ciento.

Por lo que ahora como gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle se espera que esté ganado cerca de 84 mil 750.53 pesos, según estimaciones hasta 17 mil pesos más que en 2025.

Cabe recordar que no es la primera vez que Rocío Nahle asegura que no tenía conocimiento del aumento a su salario como gobernadora de Veracruz.

Debido que incluso le había tenido que preguntar a Miguel Reyes, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz sobre este aumento del 25% de su salario.

Asimismo, Rocío Nahle dijo que no veía el escándalo en este aumento porque este estaba marcado para el personal de confianza en el estado de Veracruz y no para ella específicamente.