Ahora Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz acusa golpeteo político tras críticas por aumento de su salario.

Después de que se diera a conocer que en el Presupuesto de Egresos de Veracruz se plantea un aumento de salario de hasta el 25% para la gobernadora Rocío Nahle el próximo año 2026 surgieron las críticas en su contra.

Debido a que la la gobernadora de Veracruz pasaría de ganar 64 mil 217.02 pesos mensuales a 84 mil 750 pesos mensuales en 2026.

Rocío Nahle acusa golpeteo político tras críticas por aumento a su salario; lo compara con el de hace 10 años

A través de sus redes sociales, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz decidió expresarse por las críticas en su contra por el aumento a su salario.

De acuerdo con la gobernadora de Veracruz, “nuevamente varios medios han soltado el nado sincronizado” para criticarla por el aumento a su salario.

En su defensa Rocío Nahle hace una comparación entre el salario que se le daba al ejecutivo estatal en el año 2016, es decir hace 10 años y el que se le dará a ella en 2026 y asegura que es casi el mismo.

Este salario era de 74 mil 938 pesos en 2016, ahora Rocío Nahle ganará en 2026 84 mil 750 pesos de manera mensual.

La diferencia entre ambos salarios es de 9 mil 812 pesos más, lo que ahora Rocío Nahle cobraría mensualmente como gobernadora de Veracruz.

También en su publicación la gobernadora de Veracruz acusó de golpeteo político en su contra y aseguró que estos ataques eran “tan obvios”.

“Nuevamente varios medios han soltado el nado sincronizado con un tema sobre el salario de la gobernadora de Veracruz propuesto para el 2026. Hace “10 AÑOS” era casi el mismo para el titular del ejecutivo en la entidad. ¡¡Son tan obvios!! Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en X

Cabe recordar que ante medios locales, Rocío Nahle había declarado que dentro del Presupuesto de Egresos de Veracruz se había dado un incremento a la burocracia, sobre todo al personal de confianza, por lo que su ajuste de salario pudo haber sido tomando en cuenta desde ese punto.