Rocío Nahle propone subirse el salario un 25% y responde a quienes la critican

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, busca subirse el salario y ganar 25 por ciento más en el año 2026, de acuerdo con su proyecto de Presupuesto para el siguiente año.

De esta manera, se prevé que pase de ganar alrededor de 64 mil 217.02 pesos a ganar 84 mil 750.53 pesos.

Actualmente el Presupuesto 2026 de Veracruz enviado por Rocío Nahle se encuentra en discusión en el Congreso local.

Roció Nahle quiere subirse el sueldo mientras población perdió su patrimonio por lluvias en Veracruz

El incremento de sueldo de Rocío Nahle se da en medio del rechazo social por los efectos de las lluvias en en Poza Rica, Veracruz y municipios aledaños.

Parte de esos efectos ha sido la pérdida de casas, muebles, cosechas, ganado, animales de corral y más.

Sobre la emergencia y las críticas, Roció Nahle se defendió diciendo que la gobernante de Veracruz merece respeto y Veracruz no es carne para la carroña en plena contingencia por parte de un “sectorcito”.

Recuerdan cuando Rocío Nahle criticaba los “súper salarios insultantes”

En redes sociales han habido reacciones de todo tipo, en algunas de ellas recordaron cuando Rocío Nahle criticaba en campaña los “super salaros insultantes de altos funcionarios” y prometía impulsar la Ley de Austeridad.

Otros comentarios han sido: “Considero que todos deben de ganar bien pero dando resultados, Morena tiene 7 años ganando bien sin dar resultados” y “Un milagro más de la 4T. ¿Ganando 67 mil pesos tiene tantas casas? Además tan prepotente que es nuestra empleada? Yo no autorice tu aumento de sueldo”.

Internautas recordaron a Rocío Nahle cuando criticaba los “super salarios insultantes” en campaña (X. )

Aguinaldo y sueldos de funcionarios estatales en Veracruz también subirán

El Presupuesto 2026 en Veracruz no solo contempla el sueldo de Rocío Nahle sino aguinaldo ya que la propuesta considera subir de 40 días de sueldo a 60 días.

La propuesta también incluye incrementos para funcionarios estatales como:

Secretarios de despacho de 64 mil a 80 mil pesos

Subsecretario a 68 mil pesos

Director general y homólogos a 54 mil pesos

Jefes de Departamento a 33 mil pesos

Jefe de Oficina a 25 mil pesos

Cabe recordar que las prestaciones de la gobernadora Rocío Nahle ya contemplan pasajes, quinquenios, quinquenios nueva generación, despensa, ayuda por servicios, ayuda para capacitación y desarrollo, gratificaciones extraordinaria y más.