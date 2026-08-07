La estatua de Yuri se pagará con “boteo” de los fans, aclara la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

El pasado 5 de agosto, Rocío Nahle y la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández, confirmaron que revisan la propuesta para colocar una estatua de Yuri en la plazoleta que está en Buolevard.

Con esta estatua se busca homenajear a Yuri, quien tiene 50 años de trayectoria artística y ha “puesto en alto el nombre de Veracruz”, según la gobernadora del estado.

Rocío Nahle aclara que estatua de Yuri se pagará con “boteo” de los fans

Rocío Nahle explicó que ciudadanos y fans de Yuri habían compartido la propuesta de colocar una estatua en honor a la cantante.

El proyecto sobre la estatua de Yuri está en la etapa de organización, sobre el que la gobernadora aclara que no ocuparía recursos del gobierno.

“Piden hacer una estatua y estaos aquí en el bulevar, esquina con Washington, que está esta plazoleta y que me está diciendo la alcaldesa que esta sería la indica” Rocío Nahle

Junto con @espejohernandez revisamos la propuesta para colocar una estatua en honor a nuestra querida @OficialYuri en la plazoleta que está en el Boulevard, esquina con avenida Washington.



Con 50 años de trayectoria, ha puesto en alto el nombre de Veracruz.#VeracruzEstáDeModa pic.twitter.com/8HMbhc5upg — Rocío Nahle (@rocionahle) August 5, 2026

Rocío Nahle afirmó que la estatura de Yuri se colocaría por petición de los fans de Yuri, quienes se encargaba de recolectar los recursos para concretar el proyecto: “Ellos se encargarán del boteo”.

La gobernadora de Veracruz expresó que de ser necesario que el gobierno apoye para colocar la estatua de Yuri, será la Secretaría de Cultura quien gestione la petición.

Por su parte, Rosa María Hernández reveló que el escultor Bernardo López Artasánchez podría ser quien elabore la estatua de Yuri; antes, elaboró la escultura de Agustín Lara.

Yuri tendría una estatua por representar a Veracruz

Rocío Nahle expresó que la estatua de Yuri sería un homenaje por sus 50 años de trayectoria, así como por representar al estado en cada una de sus presentaciones.

“Ella donde sea promueve al estado”, expresó la gobernadora, quien mencionó que era importante hacerle un homenaje en vida a la veracruzana.

Yuri se manifestó en redes sociales por la estatua y agradeció a la gobernadora de Veracruz por atender las peticiones de sus fans.

“Muchas gracias a la gobernadora Rocío Nahle por ser sensible a la voz de la gente” Yuri