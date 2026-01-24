La religión y los malos comentarios hicieron que la amistad de Lucía Méndez de 70 años de edad y Yuri terminara para siempre.

Lucía Méndez y Yuri no eran dos personalidades lejanas del medio del espectáculo, pero una pelea que tuvieron terminó por hundir su amistad para siempre.

El inicio de la pelea entre Lucía Méndez y Yuri fue por la religión

Hubo varios factores que llevaron a la pelea que Lucía Méndez tuvo con Yuri, pero uno de los motivos principales fue la religión.

Cuando la veracruzana decidió hacerse cristiana con apoyo de su esposo Rodrigo Espinoza, la actriz Lucía Méndez se acercó a ella para conocer más sobre esta religión y encaminar su vida por ahí, pues veía que a Yuri le iba muy bien.

Sin embargo, cuando a Lucía Méndez no le parecieron algunos aspectos del cristianismo, se acercó a Yuri para cuestionarla y además le criticó el no creer en la Virgen de Guadalupe.

Según Mar Amante de Chismecitoretro, este fue el principal motivo de la pelea, pero luego siguieron malos comentarios en la prensa.

Yuri, cantante. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Los comentarios de Lucía Méndez y Yuri que engrandecieron la pelea

Aunque la amistad de Lucía Méndez y Yuri no se fracturó al cien por ciento por el tema religioso, sí lo hizo por el inicio de comentarios que no se tomaron a bien.

Uno de ellos fue el que Lucía Méndez lanzó sobre la hija adoptiva de Yuri, señalando que sus ojos eran como los de la ‘diva’, lo que disgustó a Rodrigo Espinoza.

Tiempo después, se dice que la ‘diva’ se acercó a Yuri y su esposo en su restaurante intentando terminar con la pelea, pero esto solo dejó aún más distanciamiento.

Aunque Lucía Méndez asegura que no se acercó con mala intención a su examiga, Yuri señaló que la actriz estaba alcoholizada o “con otras sustancias” y sus comentarios no fueron acertados.

Fue así que comenzó el incremento de dichos en la prensa de Yuri contra Lucía Méndez y viceversa.

Lucía Méndez enfrenta a Yuri en conferencia de prensa en vivo

Ante los comentarios hechos por Yuri contra Lucía Méndez, la ‘diva’ decidió ir a casa de la cantante e irrumpir una rueda de prensa que tenía por su disco Inusual.

Fue así que se creó un polémico momento en vivo, donde Yuri advierte a Lucía Méndez “no señora, es mi rueda de prensa” y el conflicto se volvió aún peor porque la cantante decidió dejar el evento.

Tras ello, mientras intentaban sacar a Lucía Méndez, esta aseguraba que llegó inesperadamente porque Yuri estaba diciendo “mentiras” sobre ella, rechazando que le haya mentado la madre’ como aseguraba.

Yuri le pide disculpas a Lucía Méndez

La inesperada aparición de Lucía Méndez dio mucho de qué hablar y Yuri habría empezado a usar a la prensa para habar mal de su examiga.

Sin embargo, Lucía Méndez asegura que siguiendo el consejo de sus “guías espirituales” decidió no responder a Yuri sus ofensas hasta que esta le pidió perdón.

En 2018 fue que Yuri llamó por teléfono en vivo a Lucía Méndez en La Saga de Adela Micha, donde le ofreció disculpas asumiendo que no olvidaba los buenos momentos que pasaron juntas.

Pero pese a ello, Lucía Méndez compartió con Yordi Rosado que no es cercana a la cantante y la amistad no volvió, pero tampoco le guarda rencor.