Un video de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, generó críticas y comentarios en redes sociales luego de que usuarios interpretaran un gesto realizado momentos después de saludar de mano a un trabajador.

El hecho ocurrió durante una visita de la gobernadora al Ingenio San Francisco, ubicado en Lerdo de Tejada, Veracruz, el pasado 28 de agosto de 2025, a donde acudió para participar en la entrega de apoyos de programas sociales de su gobierno.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron reacciones contra la gobernadora de Veracruz por el gesto que realizó después de estrechar la mano de uno de los obreros.

🚨Rocío Nahle desata críticas por gesto tras saludar a un obrero



La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, generó polémica en redes sociales luego de que un video captara el momento en que se limpió la mano justo después de estrechar la mano de un trabajador durante su visita al… — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

¿Cuál fue el gesto de Rocío Nahle tras saludar a un obrero que desató críticas?

El video que circula en redes sociales muestra el momento en el que Rocío Nahle baja de una camioneta y se acerca a un grupo de trabajadores que la esperaba en el Ingenio San Francisco.

Uno de los obreros se aproxima a la gobernadora para saludarla de mano y ella corresponde al saludo.

Sin embargo, segundos después, usuarios de redes sociales señalaron un movimiento que interpretaron como un intento de limpiarse la mano en el pantalón.

Aunque la intención del gesto no puede determinarse únicamente a partir de las imágenes, el momento llamó la atención de usuarios en redes sociales, quienes compartieron el video y expresaron críticas contra la mandataria estatal.

Posteriormente, Rocío Nahle continuó con su gira de trabajo y participó en la entrega de apoyos de programas sociales en Lerdo de Tejada.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz (Yerania Rolón Rolón)

Rocío Nahle no se ha pronunciado por las críticas tras el video

Hasta el momento, Rocío Nahle no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas surgidas en redes sociales por el gesto captado en el video después de saludar al trabajador.