La estatua de Eugenio Derbez en Acapulco fue retirada y, hasta el momento, no se sabría su paradero.

El gobierno de Guerrero colocó la estatua de Eugenio Derbez en 2021 en la avenida Costera Miguel Alemán, para agradecerla la promoción de Acapulco en la serie del mismo nombre.

Reportan desaparición de la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco

La estatua de Eugenio Derbez en Acapulco causó burlas y molestias entre los vecinos de la zona, quienes creían que el homenaje al actor era innecesario.

Por segunda ocasión desde su colocación, la estatua fue retirada del lugar donde se encontraba.

Eugenio Derbez con la estatua colocada en Acapulco (Especial )

Vecinos de la zona revelaron a De Primera Mano que la estatua despareció durante la noche y nadie se percató del retiro.

Autoridades de Acapulco no han revelado qué ocurrió con la estatua, por lo que se desconoce si fue vandalizada o su retiro fue por decisión del gobierno.

La figura de Eugenio Derbez tuvo un costo de 300 mil pesos y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado por su desaparición.

La estatua de Eugenio Derbez estuvo envuelto en polémica desde su colocación

Fue en octubre de 2021 cuando se develó la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco, la cual fue un homenaje al actor por la difusión del puerto en la serie del mismo nombre.

La estatua provocó la molestia de los ciudadanos, quienes vandalizaron la figura y le colocaron plástico.

Posteriormente, la estatua fue restaurada para darle mantenimiento y la volvieron a colocar, por lo que permaneció varios años en el lugar.

Las críticas continuaron y hasta se dijo que no se parecía a Eugenio Derbez.