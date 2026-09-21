La defensa de Lex Ashton, un joven de 20 años recluido por homicidio y tentativa de homicidio tras un ataque en el CCH Sur, denunció que no recibe atención médica ni psiquiátrica en el Reclusorio Oriente.

El abogado defensor, David Retes, informó que las autoridades del Reclusorio Oriente han sido omisas al negar atención médica especializada y psiquiátrica fundamental para tratar su historial de depresión y dolencias físicas.

Ante la falta de apoyo institucional, la familia busca demostrar que el joven padecía un proceso psicótico previo al crimen mediante testimonios de especialistas de la UNAM.

Defensa de Lex Ashton denuncia que no recibe atención médica ni psiquiátrica en el Reclusorio Oriente

La defensa de Lex Ashton, encabezada por el abogado David Retes, ha señalado severas omisiones en la atención a la salud física y mental del joven en el Reclusorio Varonil Oriente.

Lex Ashton (Especial)

Retes explicó que las autoridades penitenciarias únicamente le han otorgado cuidados básicos, omisión que la defensa califica de grave al no brindarle el tratamiento psiquiátrico que requiere.

Específicamente, denunció que no se le han realizado radiografías ni tomografías para diagnosticar la causa y recetarle un tratamiento adecuado contra el dolor recurrente que padece en los riñones.

A pesar de requerir seguimiento especializado, el reclusorio no le brinda la atención psiquiátrica que necesita.

El abogado detalló que Lex Ashton padece depresión severa y cuenta con antecedentes de atención psicológica y psiquiátrica desde los 13 años por pensamientos suicidas y episodios psicóticos.

Ante la falta de cuidados adecuados, la defensa solicitó modificar la medida de prisión preventiva para trasladarlo a un centro de salud mental especializado.

Sin embargo, el Juez de Control rechazó la petición y ordenó que continúe en el centro penitenciario.

Defensa de Lex Ashton denuncia irregularidades en el proceso judicial y buscan declararlo inimputable

La defensa de Lex Ashton plantea que el protocolo para obtener justicia debe adecuarse a la salud mental del joven.

Solicita citar al personal médico, psicológico y psiquiátrico de la UNAM que atendió a Lex antes de los hechos.

La defensa busca realizar una retrospectiva de sus padecimientos para demostrar que no fue atendido oportunamente y comprobar que, al momento del ataque, el joven atravesaba por un proceso psicótico.

Mediante la presentación de dictámenes elaborados por psicólogos y psiquiatras particulares en la etapa intermedia del proceso, la defensa busca que el Juez de Control determine si las condiciones psiquiátricas del joven justifican declararlo inimputable antes de resolver la apertura del juicio oral.

David Retes también denunció irregularidades dentro del proceso judicial y durante la reclusión de Lex Ashton.

Lex Ashton (Especial)

En la audiencia programada para el 30 de septiembre a las 11:00 horas en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, se reanudará la etapa intermedia del proceso judicial.

Continuará el debate de los medios de prueba presentados tanto por los Ministerios Públicos como por la defensa. El Juez de Control evaluará la legalidad de los elementos y determinará cuáles son válidos y cuáles se descartan.

En esta fase se evaluará si los dictámenes psiquiátricos permiten declarar a Lex Ashton inimputable; de no ser así, el juez dictará el auto de apertura a juicio oral, dando paso al juicio definitivo en el que se dictaría sentencia.