Yuri es una de las artistas más influyentes del pop mexicano, reconocida por su potencia vocal, carisma escénico y una trayectoria construida entre éxitos, caídas y renacimientos.

Desde su irrupción en los años ochenta, la cantante veracruzana ha sabido reinventarse, explorar distintos géneros y mantenerse como referente indiscutible de la música en español.

¿Quién es Yuri?

Yuri es una cantante, actriz y conductora mexicana, considerada una de las grandes divas del pop en español.

Su nombre completo es Yuridia Valenzuela Canseco y es famosa por su potente voz, su presencia escénica y una carrera que abarca más de cuatro décadas.

Entre sus canciones más icónicas se encuentran:

Detrás de mi ventana

La maldita primavera

Qué te pasa

Cuando baja la marea

Ya no vives en mí

Yuri triunfó en el Vive Latino 2025 pese a sus temores (Vive Latino )

¿Cuántos años tiene Yuri?

Yuri nació el 6 de enero de 1964, por lo que actualmente tiene 62 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yuri?

Su esposo es Rodrigo Espinoza, un músico y empresario chileno. Están casados desde 1995.

Yuri y Rodrigo Espinoza (Yuri Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Yuri?

Yuri es del signo Capricornio.

¿Quiénes son los hijos de Yuri?

Yuri tiene una hija llamada Camila Espinoza Valenzuela, quien fue adoptada por Yuri y su esposo.

¿Qué estudió Yuri?

Desde joven estudió danza, canto y actuación. Se formó en ballet clásico y artes escénicas, enfocándose siempre en su carrera artística más que en estudios universitarios formales.

¿En qué ha trabajado Yuri?

A lo largo de su trayectoria artística, Yuri se ha desempeñado como:

Cantante (pop, balada, dance y música cristiana)

Actriz en telenovelas y cine

Actriz de teatro musical, destacando en obras como Chicago

Conductora de televisión

Productora y empresaria de sus propios espectáculos