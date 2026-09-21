Eva María Beristain denunció públicamente haber sido víctima de presunto hostigamiento por parte de elementos de la Policía Preventiva de la CDMX mientras circulaba por Periférico Sur.

“La Policía preventiva de CDMX ayer por la noche me hostigó por un largo tramo de centrales de Periférico” Eva María Beristian, creadora de contenido

La creadora de contenido aseguró que fue seguida durante varios minutos y que los agentes intentaron obligarla a detenerse sin explicarle los motivos de la intervención.

Tras compartir los hechos en una transmisión en vivo, la youtuber sostuvo que situaciones similares han sido reportadas por otras mujeres en la misma zona, lo que ha generado preocupación y exigencias de esclarecimiento.

Eva María Beristain denuncia a policías de la CDMX por hostigarla

La noche del domingo 20 de septiembre de 2026, la creadora de contenido en YouTube, Eva María Beristain, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

En ella, la también comediante denunció que estaba siendo hostigada por policías preventivos de la CDMX, de quienes dijo, la siguieron de forma insistente mientras circulaba sobre Periférico Sur.

En una publicación posterior en la que explicó a detalle lo ocurrido, Eva María Beristain refirió que los uniformados querían obligarla a salir a los carriles laterales de la vía, pero sin decirle el motivo.

Incluso, indicó que al detenerse, los uniformados insistieron en negarse a señalar las razones por la que la estaban siguiendo, pues resaltó que le pidieron que saliera de su auto y entonces le dirían.

Ante ello, acusó que los policías preventivos de la CDMX incurrieron en usurpación de funciones, pues no había motivo para detenerla, lo que sentenció, fue un acto de “molestia y abuso de autoridad”.

De la misma forma, resaltó que al señalarles el hecho, los elementos intentaron detenerla, pero una vez que inició a transmitir los hechos y notaron que estaban siendo grabados, cambiaron de actitud.

Acusa Eva María Beristain que policías han hostigado a otras mujeres en el sur de la CDMX

Al informar sobre los hechos de los que fue víctima tras acudir a la transmisión de La Granja VIP en TV Azteca, Eva María Beristain sentenció que lo ocurrido pudo derivar en un accidente mortal.

Con respecto a dicho punto, la youtuber indicó que dado que fue seguida por un largo tramo, tanto ella como los elementos pudieron verse involucrados en un accidente.

Tras ello, resaltó que su caso no sería una excepción, toda vez que dijo que se han registrado más incidentes de “policías usurpando funciones y hostigando a mujeres en la zona sur de la ciudad”.

Incluso, aseveró que como el de ella, van varias denuncias por hechos de ese tipo, en específico por haber ocurrido en inmediaciones del centro comercial Artz Pedregal.