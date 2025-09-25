Zabdy Asamaveth Quezada, regidora de Xalapa, se ha negado a dar declaraciones respecto a la orden de aprehensión que pesa sobre su esposo, ligado a la iglesia de La Luz del Mundo.

Se trata de Silem García Peña, quien se encuentra prófugo desde el momento en el que se giró la orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en la red de tráfico y abuso sexual de Naasón Joaquín García.

García Peña tiene al menos 12 días prófugo, desde el momento en el que se ordenó su captura.

Zabdy Asmaveth Quezada, regidora del ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, aseguró que no dirá nada respecto al caso de su esposo y su relación con La Luz del Mundo.

Ante la pregunta expresa sobre la orden de captura contra Silem García Peña, la regidora inmediatamente se negó a realizar algún tipo de declaración.

Asimismo, resaltó que “agradece” el interés por el caso de su esposo; sin embargo no está dispuesta a dar ninguna entrevista.

“No, no, disculpe pero yo no voy a dar ninguna entrevista.. .No voy a decir nada... les agradezco el interés pero no voy a decir nada” Zabdy Asmaveth Quezada

Silem García Peña presuntamente está involucrado en la comisión de los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil dentro de La Luz Del Mundo, donde se desempeñó como vocero por varios años.

Por su parte, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas, resaltó que el caso contra García Peña es independiente de la regidora y ella, al haber sido electa, “tiene que cumplir una responsabilidad”.