Ángel Aragón Ruiz, líder del grupo Jahzer de La Luz del Mundo, fue detenido por la policía de Michoacán junto con 37 hombres más en una zona de entrenamiento.

La detención se dio el pasado 23 de septiembre luego de que se recibieran diversas denuncias sobre un presunto campo de entrenamiento de la delincuencia organizada.

Sin embargo, al llegar se encontraron con 38 hombres que afirmaron ser feligreses de la iglesia de La Luz del Mundo; se les confiscaron réplicas de armas de fuego, un arma de fuego y varios cuchillos, entre otras cosas.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Ángel Aragón Ruiz, líder del grupo Jahzer, como:

¿Quién es Ángel Aragón Ruiz?

¿Cuántos años tiene Ángel Aragón Ruiz?

¿Cuál es el signo zodiacal de Ángel Aragón Ruiz?

¿Ángel Aragón Ruiz tiene esposa?

¿Ángel Aragón Ruiz tiene hijos?

¿Qué estudió Ángel Aragón Ruiz?

¿Cuál es la trayectoria de Ángel Aragón Ruiz? y más

¿Quién es Ángel Aragón Ruiz?

Ángel Aragón Ruiz fue detenido por la policía de Michoacán en Vista Hermosa, junto con 37 miembros más de Jahzer, grupo de seguridad de La Luz del Mundo.

Aragón Ruis fue identificado como el líder del grupo de choque que se creó con el único fin de brindar protección a Naasón Joaquín y su familia directa.

¿Cuántos años tiene Ángel Aragón Ruiz?

Si bien no conocemos la fecha de nacimiento de Ángel Aragón Ruiz, se sabe que tiene alrededor de 58 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ángel Aragón Ruiz?

Ya que no conocemos su fecha de cumpleaños, no se puede saber bajo qué signo zodiacal nació.

¿Ángel Aragón Ruiz tiene esposa?

A través de una publicación en Facebook, Ángel Aragón Ruiz compartió que sí tiene esposa.

Se trata de una microempresaria según expresó el líder de Jahzer; sin embargo, no se conoce su identidad.

¿Ángel Aragón Ruiz tiene hijos?

Asimismo, el líder del grupo Jahzel compartió que tiene 5 hijos:

3 hijas que para 2020 estudiaban carreras universitarias en Salud Pública, Medicina y Arquitectura

1 hijo que en 2020 se encontraba en bachillerato con intención de estudiar ingeniería en Mecatrónica o Nanotecnología

1 hijo que en 2020 que en 2020 se encontraba en la secundaria con intención de estudiar psicología

¿Qué estudió Ángel Aragón Ruiz?

Se desconoce el último grado de estudios de Ángel Aragón Ruiz

¿Cuál es la trayectoria de Ángel Aragón Ruiz?

Desde su perfil de Facebook Ángel Aragón Ruiz se ha mostrado orgulloso de pertenecer a la iglesia de La Luz del Mundo desde que tenía 8 años cuando “conoció la verdad y la felicidad”, gracias a que su mamá se acercó a dicha congregación.

“Tuve el alto privilegio de conocer y reconocer el ministerio del apostolado en Samuel Joaquín Flores” Ángel Aragón Ruiz

Asimismo, compartió que en 2014, a sus 43 años, recibió “el alto honor de reconocer el ministerio apostólico del gran apóstol Naasón Joaquín García”.

Ángel Aragón Ruiz señaló que nunca fue instruido para atentar contra su integridad o la de otras personas y resaltó que se le ha inculcado el respeto a la autoridad, ley e instituciones.

Sin embargo, esto se contrapone con las actividades realizadas por el grupo Jahzer, quienes fungían como un equipo de seguridad para Naasón Joaquín y su familia directa.