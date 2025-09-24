Medios y autoridades informan de la detención en Michoacán a 38 presuntos miembros de la Luz del Mundo en un campo de adiestramiento.

Primeros informes señalaron que los detenidos formaban parte de la congregación religiosa la Luz del Mundo quienes tenían en su poder armas tácticas mientras fueron hallados en un campo de adiestramiento.

En acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y fuerzas de seguridad estatales es que se logró esta detención en Michoacán.

Se estaban preparando para “el fin del mundo” 38 detenidos presuntos miembros de la Luz del Mundo en Michoacán en campo de adiestramiento; uno era de nacionalidad estadounidense

Los primeros reportes señalan que elementos de la Policía Estatal de Michoacán localizaron un predio habilitado como campo de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán a 38 personas que se identificaron como presuntos miembros de Luz del Mundo.

Las 38 personas, presuntos miembros de La Luz del Mundo fueron detenidas debido a que se les hallaron armas tácticas entre otros objetos como:

Un arma corta

17 réplicas de armas largas y cortas

Un cargador

15 cartuchos

Equipo táctico

Además entre estos 38 detenidos se encontraba una persona de nacionalidad estadounidense, de quién no ha revelado su identidad.

Asimismo medios informan que cuando se les preguntó a los detenidos presuntos miembros de la Luz del Mundo qué estaban haciendo en el campo de adiestramiento, su respuesta fue “nos estamos preparando para el fin del mundo”.

En tanto las autoridades no han dado más detalles sobre los detenidos o su conexión con la congregación religiosa de La Luz del Mundo.

Po otra parte en medio como La Jornada mencionan que la genta cercana al campo de adiestramiento pensó que se trataba de miembros del crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) pero resultaron ser de La Luz del Mundo.