El nombre de Zabdy Asmaveth ha resonado en internet debido a su postura de silencio tras la orden de aprehensión contra su esposo, Silem García Peña.

Si quieres conocer más acerca de su trayectoria como regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, continúa leyendo.

¿Quién es Zabdy Asmaveth Quezada Valdez?

Zabdy Asmaveth Quezada Valdez es una política mexicana que se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, cargo que asumió tras las elecciones municipales de 2021.

Dentro del Cabildo, ha sido identificada como regidora cuarta y ha encabezado o participado en diversas comisiones edilicias, entre ellas:

Comercio, mercados y desarrollo económico

Inclusión de personas con discapacidad

Temas de niñez, familia y asentamientos humanos

¿Qué edad tiene Zabdy Asmaveth Quezada Valdez?

No hay información disponible sobre su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Zabdy Asmaveth Quezada Valdez tiene esposo?

Sí, Zabdy Asmaveth está casada con Silem García Peña, pastor y vocero de la Iglesia La Luz del Mundo a nivel nacional y exregidor priista del Ayuntamiento de Xalapa.

¿Qué signo zodiacal es Zabdy Asmaveth Quezada Valdez?

Al no contar con su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Zabdy Asmaveth Quezada Valdez tiene hijos?

Sí, de acuerdo con su perfil de Instagram, Zabdy Asmaveth tiene 5 hijos: 2 niños y 3 niñas.

¿Qué estudió Zabdy Asmaveth Quezada Valdez?

Se desconoce cuál es el nivel de estudios de Zabdy Asmaveth, pues la información disponible se centra en su trabajo como regidora.

¿En qué ha trabajado Zabdy Asmaveth Quezada Valdez?

Regidora del Ayuntamiento de Xalapa (desde 2022)