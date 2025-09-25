Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, tenía un grupo con adiestramiento militar que fungía como sus escoltas llamado Jahzer.

Así se reveló con un operativo de seguridad realizado en Vista Hermosa, Michoacán, a días de que se iniciara un nuevo proceso contra el autoproclamado “apóstol de Jesucristo” por abuso y tráfico sexual.

El grupo Jahzer fue descubierto con la detención de más de 30 personas en Michoacán, quienes formaban parte de dicha iglesia desde que su padre, Samuel Joaquín Flores, lideraba La Luz del Mundo.

¿Qué es Jahzer? El grupo de escolta secreta de Naasón Joaquín García

El grupo Jahzer es una asociación fundada en la iglesia evangelista de La Luz del Mundo, con la única intención de brindar seguridad al líder y su familia directa.

De acuerdo con Milenio, Jahzer fue fundada por Samuel Joaquín bajo el nombre de Jericó por miembros de la iglesia; sin embargo, en 20215 cambió de nombre, cuando Naazón Joaquín tomó el control.

Este grupo recibía entrenamiento militar para poder realizar labores de seguridad y escolta; dirigido por Ángel Aragón Ruíz, quien habría sido detenido la noche del miércoles 24de septiembre en Vista Hermosa, Michoacán.

Asimismo, se resaltó que se trata de un grupo de choque formado por gente de confianza dispuesta a disparar.

Jahzer recibía adiestramiento por militares; actuaban como el crimen organizado

De acuerdo con uno de sus miembros, Jahzer recibía adiestramiento por militares, ya sea en activo o retirados, al menos dos veces al mes.

Con este adiestramiento les enseñaron habilidades en defensa personal y manejo de armas

Asimismo, resaltó que desde el grupo se realizaban actos similares a acciones del crimen organizado pues “era puro tirar madrazos y golpear gente, de repente levantar gente y cosas así”.

El miembro de Jahzer reveló que en una ocasión buscaron “levantar” a una joven de la que se creía que quería abandonar la iglesia y presentar una denuncia.

“Entonces quisieron secuestrarla…la chava peleó y peleó. Quedó registrado en una de las cámaras porque por ahí donde la quisieron levantar hay una escuela” Miembro de Jahzer

Detienen a 38 miembros del grupo Jazher; hay más grupos de choque de Naasón Joaquín

Un total de 38 hombres fueron detenidos la noche del 24 de septiembre tras las denuncias de vecinos de Vista Hermosa,Michoacán.

Las denuncias resaltaban que se trataba de una zona que parecía centro de adiestramiento del crimen organizado; en el lugar aseguraron:

armas de fuego de alto poder

equipo táctico

un arma corta

5 cuchillos

un auto

computadoras

libretas

¿Qué es Jahzer? (SSP MICHOACÁN)

Además, se resaltó que existen otros grupos que obedecen directamente a Naasón Joaquín García, a pesar de que éste se encuentra en prisión.

