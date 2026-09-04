Ricardo Ahued Bardahuil es un empresario y político mexicano que actualmente se desempeña como secretario de Gobierno de Veracruz, durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle García.

Su trayectoria política comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente se incorporó a Morena. A lo largo de su carrera ha sido presidente municipal de Xalapa, diputado federal, diputado local, senador de la República y administrador general de Aduanas del SAT.

¿Quién es Ricardo Ahued Bardahuil?

Ricardo Ahued Bardahuil es un empresario y político mexicano nacido en Pachuca, Hidalgo, aunque su trayectoria pública está estrechamente vinculada con Xalapa, Veracruz.

Antes de dedicarse de lleno a la política, desarrolló una carrera empresarial al frente de Casa Ahued y participó en organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio de Xalapa.

¿Qué edad tiene Ricardo Ahued Bardahuil?

Ricardo Ahued Bardahuil tiene 69 años. Nació el 18 de abril de 1957 en Pachuca, Hidalgo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

¿Ricardo Ahued Bardahuil tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificada sobre una pareja actual o sobre el estado civil de Ricardo Ahued Bardahuil.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Ahued Bardahuil?

Ricardo Ahued Bardahuil es Aries, debido a que nació el 18 de abril.

¿Ricardo Ahued Bardahuil tiene hijos?

No existe información pública suficientemente confirmada sobre el número de hijos de Ricardo Ahued Bardahuil. Aunque en declaraciones públicas ha hecho referencia a integrantes de su familia, no se cuenta con una fuente oficial que permita establecer una cifra de hijos.

¿Qué estudió Ricardo Ahued Bardahuil?

Ricardo Ahued Bardahuil cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Ricardo Ahued Bardahuil?

La trayectoria de Ricardo Ahued Bardahuil combina actividades empresariales con cargos de elección popular y responsabilidades dentro de la administración pública.

Actividad empresarial: fue propietario y presidente de Casa Ahued, S.A. de C.V., además de participar en la CANACO de Xalapa como consejero, secretario general y presidente.

2005-2007: presidente municipal de Xalapa, Veracruz.

2008: presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad.

2009-2012: diputado federal por el distrito 10 de Veracruz.

2013-2016: diputado local en el Congreso de Veracruz.

2017: dejó el PRI después de más de cuatro décadas de militancia y posteriormente se incorporó a Morena.

2018-2019: senador de la República por Veracruz.

2019-2020: administrador general de Aduanas del SAT durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Congreso de la Unión ratificó su nombramiento en junio de 2019.

2020-2021: regresó al Senado de la República después de dejar la Administración General de Aduanas.

2022-2024: presidente municipal de Xalapa.

Desde diciembre de 2024: secretario de Gobierno de Veracruz en la administración de Rocío Nahle García.

Como secretario de Gobierno, Ahued ha participado en temas de seguridad, gobernabilidad y coordinación entre autoridades estatales y federales. En 2026 también ha acompañado a la gobernadora Rocío Nahle en asuntos relacionados con infraestructura y finanzas municipales.