Eric Gudiño Torres es el actual titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, cargo al que fue designado por Mauricio Kuri González, en sustitución de Carlos Alcaraz Gutiérrez.

Desde esta posición, Eric Gudiño Torres funge como enlace entre autoridades estatales y federales, además de coordinar proyectos estratégicos para la entidad, como el Tren México-Querétaro.

¿Quién es Eric Gudiño Torres?

Antes de integrarse al gabinete estatal, Eric Gudiño Torres se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Político y Social, donde consolidó experiencia en gobernabilidad, diálogo social y gestión pública.

En el ámbito profesional, inició su carrera en el sector jurídico:

Colaboró en el Bufete Jurídico Estrella (1998)

Fue abogado postulante en Juidex (2003)

Su trayectoria combina experiencia en derecho y administración pública, lo que lo llevó a ocupar un lugar clave en el gobierno estatal.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno en el gabinete de Mauricio Kuri González. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Eric Gudiño Torres?

La edad de Eric Gudiño Torres no es pública, ya que mantiene su información personal en reserva.

¿Quién es la esposa de Eric Gudiño Torres?

Eric Gudiño Torres está casado con Ana Laura Monsalvo, con quien contrajo matrimonio en el Templo de San Agustín de Querétaro.

¿Qué signo zodiacal es Eric Gudiño Torres?

El signo zodiacal de Eric Gudiño Torres se desconoce, debido a que no se ha hecho pública su fecha de nacimiento.

¿Eric Gudiño Torres tiene hijos?

No hay información pública que confirme si Eric Gudiño Torres tiene hijos, ya que mantiene su vida privada con discreción.

¿Qué estudió Eric Gudiño Torres?

Eric Gudiño Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y cuenta con estudios de posgrado:

Especialidad en Derecho Privado

Maestría en Gestión e Innovación Pública

Maestría en Administración Pública (Universidad Anáhuac)

¿En qué ha trabajado Eric Gudiño Torres?

A lo largo de su carrera, Eric Gudiño Torres ha ocupado diversos cargos en la administración pública de Querétaro: