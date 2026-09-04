Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirma que Diego Sebastián Rosen y el músico Jonathan Meléndez eran socios.

“El homicida tenía una relación comercial o de sociedad con el padre de familia” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Durante la conferencia mañanera del pueblo este viernes 4 de septiembre de 2026 y tres días del multihomicidio del tecladista Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo junto con su familia, se detuvo a Diego Sebastián Rosen, quién es señalado por el crimen y del que ahora se confirma su relación comercial con el músico.

Ahora los implicados por este crimen son traslados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México mientras se define su situación jurídica.

Harfuch asegura que Rosen le exigía dinero a Jonathan Meléndez

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que Diego Sebastián Rosen le exigía dinero a Jonathan Melendez, aunque no reveló la cantidad.

Sin embargo, Harfuch confirmó que Diego Sebastián Rosen ya había amenazado a Jonathan Melendez previamente antes de cometer el crimen.

Además, Harfuch confirmó que en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) están agotando todas las líneas de investigación para saber el móvil del multihomicidio en Atizapán.

Así como dar con otros posibles responsables de este hecho delictivo si es que los hay, debido a que ya se detuvieron a los dos sospechosos principales.