Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó la solicitud de extradición al gobierno de Estados Unidos contra Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna.

“Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Linda Cristina Pereyra se encuentra en Estados Unidos y se le señala de corrupción y de lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La solicitud de extradición de la esposa de Genaro García Luna se hizo en el marco de reclamos en meses pasados cuando Estados Unidos rechazó aprobar diversas solicitudes de extradición, una de ellas es la de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Estados Unidos analizará solicitud de detención y extradición de Linda Cristina Pereyra

El Gobierno de México espera que Estado Unidos analice si detiene y extradita o no, a Linda Cristina Pereyra.

La solicitud de detención y extradición de Linda Cristian Pereyra se da a días de haber anunciado desde el Gobierno de México la recuperación de 5.8 millones de dólares en poder de Genaro García Luna.

Claudia Sheinbaum anunció que los recursos irán escuelas de la Montaña de Guerrero.

México suma solicitud de extradición para Estados Unidos

Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición a México desde 2018 con el argumento de falta de pruebas y 233 solicitudes no han tenido respuesta.

Además de la solicitud de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otras peticiones rechazadas han sido las de Victor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, al considerar que los delitos por los que se le acusan no son violentos.

También se rechazó la de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, así como la de José Ulises Bernabé García, quien era juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala y está relacionado al caso Ayotzinapa.

La cifra se dio a conocer por el gobierno de México ante la solicitud de pruebas por el caso Rubén Rocha Moya, a quien el gobierno de Estados Unidos solicitó en extradición en una lista total de 10 funcionarios de Sinaloa.