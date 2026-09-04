Los hijos de Gerardo “N”, señalado como chofer y presunto cómplice de Diego Sebastián Rosen en el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México fueron detenidos tras intentar evitar la captura de su padre, de acuerdo con información del periodista Antonio Nieto.

Alberto “N” y Luis “N”, hijos de Gerardo “N”, fueron detenidos tres días después del multihomicidio de Jonathan Meléndez, integrante de la agrupación Camilo Séptimo, y su familia, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con los reportes, ambos intentaron ayudar a su padre para evitar su captura y, al ser detenidos, insistieron en que Gerardo “N” es inocente.

Por este crimen, las autoridades del Estado de México señalan a Diego Sebastián Rosen como presunto autor material y a Gerardo “N” como su presunto cómplice.

Ambos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Detienen a hijos del chofer de Diego Sebastián Rosen; habrían intentado evitar su captura (@siete_letras)

Hijos de Gerardo “N” insisten en que su padre es inocente

Alberto “N” y Luis “N”, hijos de Gerardo “N”, insistieron en que su padre es inocente al momento de ser detenidos.

Sin embargo, ambos son señalados por presuntamente intentar ayudar a escapar a Gerardo “N” después del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán de Zaragoza.

Según reportes del periodista Antonio Nieto, Alberto “N” trabaja como conductor de Uber, mientras que Luis “N” es gerente de una pizzería.

Por su parte, el periodista Carlos Jiménez, conocido como “C4”, reportó que Diego Sebastián Rosen habría pedido directamente a Gerardo “N” comprar cinta, cinchos y guantes para cometer el asesinato del músico y su familia.

Esta información forma parte de las líneas de investigación de las autoridades sobre la presunta participación de Gerardo “N” en el crimen.

¿De qué acusan a Gerardo “N”, chofer de Diego Sebastián Rosen?

Gerardo “N” y Diego Sebastián Rosen son señalados por las autoridades mexiquenses por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

Los delitos por los que son investigados son:

Homicidio.

Cohecho.

Maltrato animal.

Tras su traslado al penal de Barrientos, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para identificar a otros posibles responsables del multihomicidio y establecer el móvil del crimen.