Se reporta que Raúl Castro de 95 años, se encuentra en un estado de salud crítico y bajo asistencia médica para mantenerse con vida.

Los informes indican que el líder revolucionario habría sufrido un accidente cerebrovascular, desmintiendo así los rumores previos sobre su fallecimiento.

A pesar de haber dejado la presidencia en 2018, Raúl Castro aún conserva una influencia decisiva en la política y las fuerzas armadas de Cuba por lo que hay gran incertidumbre sobre su estado de salud.

Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud de Raúl Castro

Raúl Castro se encuentra en estado de salud crítico y gravemente enfermo, pero continúa con vida, lo que desmiente los rumores sobre su fallecimiento que circularon en días recientes.

Raúl Castro, ex presidente de Cuba (Especial)

Se reportó que Raúl Castro habría sufrido un accidente cerebrovascular, diagnóstico que a su avanzada edad tiene un efecto sumamente traumático en su organismo.

Se encontraría bajo un estado de salud muy delicado y está siendo asistido mecánicamente con equipos médicos especializados para mantenerlo con vida.

Fuentes cercanas a su entorno más íntimo aseguran que se encuentra intubado y su estado de salud es delicado.

El gobierno de Cuba mantiene un estricto silencio y no ha emitido un parte médico oficial ni declaraciones que confirmen o desmientan la condición de Castro.

¿Cuándo fue la última aparición pública de Raúl Castro?

Debido al control informativo del régimen y al rango del líder, se presume que Castro no está en un hospital, sino recluido en un búnker médico clandestino instalado en su propio hogar, ubicado en la zona conocida como el reparto Siboney en La Habana.

Allí se trasladó todo el equipamiento y los especialistas necesarios, manteniendo un acceso sumamente restringido solo para familiares directos, su escolta y el personal de salud que lo atiende.

La información sobre su estado de gravedad fue difundida inicialmente por el Diario Las Américas de Miami, Florida en Estados Unidos.

Su directora, Iliana Lavastida, detalló que la primicia provino de una fuente altamente confidencial y confiable en La Habana con acceso directo al círculo más estrecho que rodea al general.

Reportes de prensa previos, fechados en 2021, ya indicaban que Castro padecía de cáncer de esófago y de recto, así como de una cirrosis hepática severa.

Las apariciones de Raúl Castro en público han sido escasas en los últimos meses debido a su fragilidad. Su última aparición conocida ocurrió el 13 de agosto de 2026, durante un acto en el teatro Karl Marx de La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro.

En esa ocasión se le vio vestido con su tradicional uniforme verde olivo, acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y sentado junto a la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle.