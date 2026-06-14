Raúl Zepeda Villaseñor es un funcionario público michoacano que actualmente se desempeña como secretario de Gobierno de Michoacán, cargo que asumió el 6 de agosto de 2025 por designación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En mayo de 2026, informó sobre el abatimiento de tres presuntos integrantes de una célula delictiva durante un operativo conjunto de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la Meseta Purépecha.
¿Quién es Raúl Zepeda Villaseñor?
Raúl Zepeda Villaseñor es un administrador y servidor público originario de Michoacán que ha desarrollado gran parte de su carrera en áreas de operación gubernamental, logística y coordinación política.
Es considerado uno de los colaboradores más cercanos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien acompañó como secretario particular durante su etapa como diputado local y posteriormente como titular del Poder Ejecutivo estatal.
Gracias a esa experiencia, se consolidó como una de las figuras de mayor confianza dentro del gobierno michoacano antes de asumir la Secretaría de Gobierno.
¿Qué edad tiene Raúl Zepeda Villaseñor?
Hasta el momento no existe información pública disponible sobre la fecha de nacimiento o edad exacta de Raúl Zepeda Villaseñor.
¿Raúl Zepeda Villaseñor tiene pareja?
Sí. De acuerdo con información compartida en sus perfiles públicos de redes sociales, Raúl Zepeda Villaseñor está casado con Andrea.
¿Qué signo zodiacal es Raúl Zepeda Villaseñor?
No es posible determinar su signo zodiacal debido a que no existe información pública sobre su fecha de nacimiento.
¿Raúl Zepeda Villaseñor tiene hijos?
Sí. En sus redes sociales ha compartido que es padre de una hija llamada Juliana.
¿Qué estudió Raúl Zepeda Villaseñor?
Raúl Zepeda Villaseñor cuenta con formación profesional en administración y capacitación especializada en áreas educativas y logísticas.
- Licenciatura en Administración de Empresas.
- Diplomado en Educación Basada en Competencias.
- Diplomado en Gestión de Puertos y Logística.
¿En qué ha trabajado Raúl Zepeda Villaseñor?
Raúl Zepeda Villaseñor es conocido por su experiencia en la administración pública y por su estrecha colaboración con Alfredo Ramírez Bedolla en distintas etapas de su carrera política.
- Secretario de Gobierno de Michoacán (agosto de 2025 - actualidad).
- Secretario particular del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (octubre de 2021 - agosto de 2025).
- Secretario particular de Alfredo Ramírez Bedolla como diputado local por el Distrito XVII de Morelia (septiembre de 2018 - marzo de 2021).
- Subgerente de Operaciones y Ecología de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (julio de 2012 - junio de 2018), donde participó en proyectos estratégicos, análisis operativo portuario y procesos de certificación ambiental.
- Coordinador de carrera en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) (agosto de 2010 - diciembre de 2011), encargado de la coordinación académica de programas técnicos.