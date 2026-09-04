Coca Cola-FEMSA participó como una de las organizaciones con financiadoras para la operación de un nuevo pozo profundo en Cuxtitali, Chiapas, principalmente abastece a las zonas baja y media.

La obra inició en agosto de 2023 y concluyó en julio de 2026, como resultado de la organización de la comunidad, la gestión del sistema local de agua y la colaboración de distintas organizaciones e instituciones.

Durante el proceso fue fundamental la participación de los distintos Comités de Agua del barrio, quienes dieron continuidad al proyecto desde 2023 y contribuyeron en sus diferentes etapas.

Coca-Cola FEMSA mejora el abasto de agua para familias de Cuxtitali. (cortesía)

De manera particular, destacó el trabajo del actual Comité, que logró superar los obstáculos registrados durante el proyecto y conducirlo hasta su conclusión y puesta en operación.

El nuevo pozo tiene capacidad para aportar hasta 432 mil litros diarios de agua potable, fortaleciendo el suministro de agua para cerca del 90 por ciento de la comunidad.

Por su parte, la zona alta recuperó el suministro proveniente del manantial Chupactik, con lo que se complementaron las fuentes de abastecimiento de agua disponibles para la población.

Coca-Cola FEMSA mejora el abasto de agua para familias de Cuxtitali. (cortesía)

Buscan ampliar el suministro seguro de agua

Como parte del compromiso, Coca-Cola FEMSA y Ciudadanos por la Acción Territorial en la Cuenca del Valle de Jovel A.C., junto con la comunidad y los demás actores involucrados, continuarán buscando alternativas para avanzar progresivamente hacia un suministro seguro para el resto de los usuarios del barrio.

Este proyecto demuestra que los retos de acceso al agua requieren soluciones construidas desde el territorio. El esfuerzo de la comunidad y de los distintos Comités de Agua que han acompañado este proceso desde 2023 fue fundamental, así como el compromiso y la capacidad del actual Comité para superar los retos que se presentaron y llevar el proyecto hasta su conclusión. Cuando sociedad, autoridades y empresas sumamos capacidades, podemos contribuir a generar soluciones con impacto concreto y de largo plazo. José Orantes, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA

El proyecto representa no solo una obra de infraestructura, sino el resultado de un proceso de organización comunitaria y colaboración para atender una necesidad prioritaria y construir una solución de largo plazo.

La consolidación del pozo de Cuxtitali reafirma la importancia de sumar capacidades entre comunidades, organizaciones, autoridades y empresas para fortalecer soluciones sostenibles de acceso al agua y generar beneficios para la población.