El nombre de Thales Naves Alves Machado se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que ejerció violencia vicaria.

Thales Naves Alves Machado se habría quitado la vida luego de que les disparó a sus dos hijos tras enterarse de la presunta infidelidad de su esposa.

¿Quién fue Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

Thales Naves Alves Machado fue el secretario municipal de Gobierno de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil.

Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno (@bnews_oficial / X )

Además, era yerno del intendente local Dione Araújo y llevaba 15 años de matrimonio.

Thales Naves Alves Machado se proyectaba como precandidato a diputado estatal por la región.

¿Cuántos años tenía Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

De acuerdo con algunos reportes Thales Naves Alves Machado tenía 40 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

Thales Naves Alves Machado se encontraba casado con Sarah Tinoco Araújo.

El caso de violencia vicaria que conmocionó a Itumbiara, Brasil (@AlertaMundoNews / X )

¿Qué signo zodiacal fue Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Thales Naves Alves Machado, no se tiene información sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

Thales Naves Alves Machado y Sarah Tinoco Araújo tuvieron dos hijos:

Miguel Araújo Machado, de 12 años

Benicio Araújo Machado, de 8 años

¿Qué estudió Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

No hay información pública que detalle la formación académica de Thales Naves Alves Machado.

Algunos reportes señalan que contaba con una formación técnica como Ingeniero Agrónomo y en Administración de Empresas, títulos obtenidos en la Universidade Luterana do Brasil (ULBRA).

¿En qué ha trabajado Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno que cometió violencia vicaria?

Desde el 2021, Thales Naves Alves Machado se desempeñaba como Secretario Municipal de Gobierno de la ciudad de Itumbiara, Goiás, bajo la administración de su suegro, el alcalde Dione Araújo.

Era responsable de la articulación política y la gestión administrativa local.

Contaba con una trayectoria vinculada a la gestión pública local.

Debido a su cargo, participaba frecuentemente en actos oficiales y reuniones con representantes legislativos y asociaciones de funcionarios para gestionar demandas de la ciudad.

Según registros comerciales de la Receita Federal de Brasil, Machado era socio en cinco empresas en Itumbiara vinculadas principalmente a los servicios de preparación de terreno, cultivo y cosecha.

Reportes señalan que antes de asumir su cargo como secretario de Gobierno de Itumbiaram se desempeñó en el sector privado.

Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno (@gordofofoqueiro / X )

Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno cometió violencia vicaria

Thales Naves Alves Machado disparó en contra de sus dos hijos , luego de que presuntamente descubrió la infidelidad de su esposa Sarah Tinoco Araújo, quien habría viajado a San Pablo para conocer a otra persona.

Medios han señalado que Thales Naves Alves Machado contrató a un detective privado para que siguiera a su esposa luego de que sospechaba que le era infiel.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede ver a Sarah Tinoco Araújo besándose con su supuesto amante.

Thales Naves Alves Machado publicó una carta donde adelantaba sus intenciones y posteriormente se quitó la vida.

En la carta que ya fue eliminada de redes sociales, Thales Naves Alves Machado mencionó que estaba emocionalmente afectado tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa y pedía perdón a sus familiares y amigos.

Ambos menores fueron trasladados de urgencia al hospital para su atención médica, pero medios locales informaron que ambos perdieron la vida debido a la gravedad de las heridas.

El hijo mayor fue trasladado a un hospital, pero murió poco después, mientas que el menor fue ingresado en estado crítico y tras ser intervenido quirúrgicamente perdió la vida.

La investigación policial permanece en curso, bajo la dirección del Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) de Itumbiara.

Técnicos forenses inspeccionaron la escena, donde predominaba un fuerte olor a combustible, por el momento se descartó la participación de terceros.