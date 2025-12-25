La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detiene al reportero Rafael León por cargo de “terrorismo”.

Desde la organización Artículo 19 se documentó la detención del reportero Rafael León Segovia, quién cubría nota roja en Veracruz.

El reportero Rafael León Segovia fue detenido el pasado miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz por la Fiscalía estatal.

ARTICLE 19 documenta la detención del periodista Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz. Exhortamos a las autoridades de Veracruz, en particular a @FGE_Veracruz, a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística,… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 24, 2025

Fiscalía de Veracruz detiene al reportero Rafael León; exigen su liberación y piden respetar libertad de expresión

De acuerdo con las primeras versiones el reportero Rafael León fue acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de Seguridad Pública.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Veracruz aún no ha dado a conocer los cargos por lo que detuvo al reportero Rafael León, pero medios y organizaciones estiman que podría ser por su trabajo como periodista de nota roja.

Se sabe que esta detención se llevó a acabo con base a una orden judicial, pero aún no está del todo clara la información del porque detuvieron al periodista Rafael León.

Es por ello que la organización Artículo 19 pidió a la Fiscalía de Veracruz a “respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.”

También la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE), de la que el periodista Rafael Segovia es miembro, en un comunicado pidió la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.

Para que la misma Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas determine y deslinde “si esta privación de la libertad del compañero León Segovia deriva de una represalia por el ejercicio de su labor periodística”.

Asimismo, se pronunciaron “enérgicamente en contra de cualquier forma de persecución política y judicial que atente contra el derecho a la libertad de expresión y reprima la labor periodística”.