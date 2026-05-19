Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, visitó la Clínica Hospital (CH) de Coatzacoalcos, Veracruz, donde anunció que la unidad médica volverá a recibir 925 mil pesos del programa federal La Clínica es Nuestra para continuar con mejoras de infraestructura y equipamiento.

El titular del Instituto destacó que el recurso permitirá fortalecer las condiciones de atención para miles de derechohabientes de la región, al igual que ocurrió durante 2025.

Asimismo, explicó que cada unidad médica define de manera autónoma las prioridades de inversión mediante la participación de la comunidad y los Comités de Salud para el Bienestar (COSABI), quienes administran los recursos destinados a las clínicas y hospitales.

ISSSTE Coatzacoalcos fortalece infraestructura y atención médica

En compañía del cuerpo directivo del ISSSTE, Martí Batres recordó que el año pasado la Clínica Hospital de Coatzacoalcos utilizó los recursos del programa para instalar un tanque presurizado que garantiza el abasto y presión de agua en las instalaciones.

Además, se colocaron 14 sistemas de aire acondicionado y se realizaron trabajos de mantenimiento y embellecimiento, como limpieza de muros, reparación de áreas dañadas y aplicación de pintura en distintas zonas del hospital.

El funcionario federal señaló que estas decisiones fueron tomadas directamente por la comunidad hospitalaria a través del COSABI, organismo encargado de ejercer el presupuesto de acuerdo con las necesidades prioritarias definidas en asamblea.

Martí Batres anuncia más mejoras para Clínica Hospital ISSSTE de Coatzacoalcos. (Cortesía)

Añadió que, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE impulsa acciones para mejorar la atención médica en Coatzacoalcos.

Entre ellas la incorporación de seis especialistas y la supervisión constante del servicio de farmacia, que actualmente registra un 98.7 por ciento de abasto de medicamentos.

También adelantó que se contempla la ampliación de la Clínica Hospital para mejorar las áreas de hospitalización, así como la instalación de dos consultorios en Agua Dulce e Hidalgotitlán.

Por su parte, el director de la CH Coatzacoalcos, Gerardo Gabriel Peinado Brizio, informó que se asignaron seis nuevas plazas para especialistas: dos ginecólogas, un pediatra, un otorrinolaringólogo, un cirujano y un anestesiólogo.

Nuevo equipo médico y mayor capacidad de atención en Coatzacoalcos

El director del hospital también reportó la llegada de nuevo mobiliario y equipo médico para las áreas de tococirugía y quirófano, lo que ha permitido fortalecer la productividad de la unidad médica.

Del 1 de enero al 18 de mayo de 2026, la Clínica Hospital registró 3 mil 850 consultas de especialidad, 7 mil 700 consultas de medicina general y 300 cirugías.

Gerardo Gabriel Peinado Brizio destacó que el nuevo equipamiento es de última generación y permitirá realizar procedimientos quirúrgicos más seguros y eficientes para la población derechohabiente.

En tanto, la tesorera del COSABI, Mercedes Trinidad Arias, rindió cuentas sobre el uso de los recursos y aseguró que el programa refleja el compromiso social del actual gobierno con el fortalecimiento de la infraestructura médica.

Finalmente, Martí Batres entregó 192 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE. Además, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto, Juan Gerardo López Hernández, afirmó que continúan impulsando acciones en favor de la derechohabiencia, como el otorgamiento de préstamos personales sin sorteos.